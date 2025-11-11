KIA EV4, interni e bagagliaio della nuova compatta elettrica

KIA EV4 è una nuova compatta elettrica da poco arrivata sul mercato. Si tratta di una segmento C proposta nelle versioni a 5 e a 4 porte con due opzioni di batteria. La casa automobilistica coreana scommette molto su questo modello che sarà costruito anche in Europa presso lo stabilimento di Žilina in Slovacchia. Indipendentemente dalla forma della carrozzeria, l’abitacolo non cambia. Troviamo quindi un ambiente ben rifinito, come da tradizione KIA, dove non manca la tecnologia grazie alla presenza di ampi display e dei servizi digitali di ultima generazione che la casa automobilistica ha sviluppato per i suoi clienti.

KIA EV4: LA PLANCIA

L’abitacolo della nuova compatta elettrica presenta una struttura che ricorda molto quella della KIA EV3. La plancia è infatti dominata da un ampio pannello al cui interno sono presenti ben 3 display. Troviamo quelli da 12,3 pollici della strumentazione digitale e del sistema infotainment vero e proprio. Tra loro è collocato uno schermo più piccolo da 5,3 pollici dedicato alla climatizzazione. In ogni caso, per gestire le impostazioni del climatizzatore si potrà agire pure attraverso dei comodi pulsanti fisici nella parte centrale della plancia. Dunque, KIA ha saputo trovare il giusto equilibrio non concentrando tutta la gestione dell’auto all’interno dell’infotainment. Parlando della tecnologia, non mancano ovviamente i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Inoltre, tra le funzionalità avanzate accessibili attraverso l’infotainment troviamo alcune app dedicate all’intrattenimento come Netflix, Disney+ e YouTube.

Negli allestimenti top di gamma, la dotazione di serie prevede anche la presenza del pad per la ricarica wireless degli smartphone. Da notare che KIA ha integrato Google Places nel sistema che garantisce dati di navigazione attendibili riguardo alla disponibilità dei parcheggi, agli orari di apertura, ai prezzi e comprende anche le recensioni di altri utenti. Grazie all’assistente vocale basato sull’intelligenza artificiale, i conducenti possono semplicemente pronunciare “Hey Kia" per controllare diverse funzionalità o ottenere informazioni, tra cui assistenza con il manuale d’uso e suggerimenti locali. KIA EV4 utilizza, al posto delle chiavi tradizionali, la Digital Key 2 che permette di sbloccare il veicolo con il proprio smartphone o smartwatch compatibile e di condividere l’accesso da remoto con altre persone, come familiari o amici.

Il tunnel centrale ospita numerosi vani portaoggetti e i materiali scelti per l’abitacolo trasmettono generalmente una sensazioni di solidità. Per le finiture troviamo anche materiali sostenibili.

BAGAGLIAIO

Lo spazio di carico della nuova KIA EV4 varia a seconda della versione di carrozzeria scelta. 435 litri a disposizione nel bagagliaio per la 5 porte, mentre la versione a 4 porte offre 490 litri. La soglia di carico bassa rende più agevole il carico/scarico degli oggetti. Non è presente un frunk anteriore.