Hyundai Ioniq 9: tanta tecnologia a supporto del viaggio. Ecco la cancellazione del rumore

Hyundai Ioniq 9 è il SUV al vertice della gamma Ioniq e rappresenta la sintesi dell’eccellenza Hyundai in innovazione e tecnologia al servizio delle persone. Si distingue per un design monolitico, elegante e altamente identitario, unito ad un’aerodinamica di riferimento con un Cx di 0,259.

L’abitacolo, configurabile fino a sette posti, è stato progettato per offrire massimo comfort e versatilità: spazi generosi, pavimento completamente piatto e un’architettura interna che valorizza luminosità e fruibilità creano un ambiente arioso e funzionale.

Ogni dettaglio è pensato per il benessere a bordo, in marcia e da fermi: materiali di qualità, ergonomia curata, sospensioni e parametri di guida ottimizzati, promette un’eccellente insonorizzazione e tecnologie integrate che contribuiscono a un’esperienza di viaggio appagante e di alto livello.

Su Hyundai Ioniq 9 debutta l’Active Road Noise Control (ANC-R), l’avanzato sistema Hyundai che riduce attivamente i rumori percepiti in abitacolo. Attraverso microfoni che rilevano in tempo reale fruscii aerodinamici e rumore di rotolamento degli pneumatici, la tecnologia genera onde sonore opposte diffuse dall’impianto audio, annullando i suoni indesiderati e garantendo un ambiente silenzioso e confortevole anche alle alte velocità.

Integrato in una progettazione che fonde design e innovazione per rendere ogni viaggio più piacevole e immersivo, l’ANC-R lavora in sinergia con l’impianto premium Bose a 14 diffusori, con supporto surround 5.1, offrendo un’esperienza di ascolto cristallina e avvolgente.

L’ammiraglia della gamma Ioniq conferma così l’approccio Hyundai a una mobilità evoluta, elevando gli standard di comfort e qualità attraverso soluzioni intelligenti e pensate per rendere ogni spostamento più intuitivo, sicuro e naturale, con benefici concreti anche nel quotidiano.

Su Hyundai Ioniq 9 l’Active Road Noise Control (ANC-R) è affiancato da soluzioni pensate per il benessere e la praticità quotidiana, come i Relaxation Seats della prima fila (e della seconda nella versione a 6 posti), che con un semplice comando regolano seduta, schienale e supporto gambe per distribuire al meglio il peso corporeo e favorire il massimo relax. Insieme al pavimento completamente piatto, contribuiscono a creare un ambiente versatile e confortevole, concepito per accompagnare in modo naturale ogni spostamento.

L’esperienza a bordo è arricchita dallo Hyundai AI Assistant, primo assistente vocale del brand basato sull’itelligenza artificiale, dai servizi Features on Demand e da Bluelink Connected Car Services. Il panoramic display con doppio schermo curvo da 12,3" completa l’ecosistema digitale con un’interfaccia immersiva, intuitiva e perfettamente integrata.

Ioniq 9 interpreta così la filosofia “Human Centric" di Hyundai: ergonomia, versatilità e attenzione all’esperienza reale delle persone guidano ogni scelta progettuale, dal selettore del cambio dietro al volante, al bilanciamento tra touchscreen e comandi fisici per ridurre le distrazioni e rendere la mobilità più semplice, sicura e naturale.