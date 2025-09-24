Nuova Hyundai IONIQ 9 arriva in Italia, ordini al via: allestimenti e prezzi del SUV elettrico

Hyundai IONIQ 9 si appresta ad arrivare in Italia. La casa automobilistica coreana ha infatti aperto gli ordini del suo nuovo maxi SUV elettrico. Contestualmente, finalmente sono stati condivisi maggiori dettagli su allestimenti e prezzi. Nelle concessionarie, il nuovo modello arriverà a partire dalla metà del mese di ottobre.

SPAZIO FINO A 7 PASSEGGERI

Ricordiamo le principali caratteristiche della nuova Hyundai IONIQ 9. Il SUV misura 5,06 m lunghezza x 1,98 m larghezza x 1,79 m altezza, con un passo di 3,13 m. All’interno molto spazio per far viaggiare comodamente i passeggeri, tanto che sarà disponibile nelle configurazioni da 6 o 7 passeggeri. E per i bagagli? Si va da 338 litri nella versioni a 7 posti fino ad oltre 2.400 litri abbattendo gli schienali della seconda e della terza fila. Gli interni presentano un’impostazione molto simile a quella degli ultimi modelli della casa automobilistica coreana. Dunque, stile minimalista con la plancia dominata da un ampio pannello al cui interno troviamo due display da 12,3 pollici, il primo per la strumentazione digitale ed il secondo per il sistema infotainment vero e proprio. Ovviamente c’è la compatibilità con Apple CarPlay ed Android Auto e non mancano gli aggiornamenti OTA. L’impianto audio di serie a otto altoparlanti assicura un’esperienza sonora di elevata qualità, ulteriormente migliorabile scegliendo il Premium Sound System BOSE a 14 altoparlanti con surround 5.1.

MOTORI E AUTONOMIA

Nuova IONIQ 9 è proposta in diverse tipologie di motorizzazioni. Alla base troviamo la Long Range RWD che può contare su di un motore da 160 kW (218 CV). Andando avanti, in gamma è proposta anche la Long Range AWD da 226 kW (307 CV). Al vertice c’è la Performance AWD con due motori elettrici per un totale di 314 kW (428 CV). Velocità massima rispettivamente di 190 km/h, 200 km/h e sempre 200 km/h. In tutti i casi, la batteria presenta una capacità di 110 kWh. Da una colonnina HPC da 350 kW sarà possibile passare dal 10 all’80% in soli 24 minuti grazie alla presenza di un’architettura a 800 V. L’autonomia? compresa tra 600-620 km WLTP a seconda del modello.

ALLESTIMENTI E PREZZI

Nuova IONIQ 9 è proposta negli allestimenti Business, XClass e Calligraphy. La dotazione di serie è già completa fin dalla versione base che include, tra le altre cose, cerchi in lega da 19 pollici, fari anteriori e posteriori Full LED, vetri posteriori oscurati e portellone ad azionamento elettrico. Nell’abitacolo è presente un quadro strumenti digitale SuperVision da 12,3 pollici abbinato al sistema di infotainment touchscreen da 12,3 pollici con Apple CarPlay / Android Auto wireless, aggiornamenti OTA e servizi Bluelink. Troviamo ancora climatizzatore automatico bi-zona con gestione anche per la seconda fila, volante riscaldabile in pelle, sedili in misto pelle-tessuto anteriori regolabili elettricamente con supporto lombare e riscaldati, posteriori riscaldabili e con schienali abbattibili 60:40, tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) interna, prese USB-C a 100 kW.



La sicurezza è garantita dal pacchetto Hyundai SmartSense che comprende: Sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli (F.C.A. 2.0), Sistema di mantenimento al centro della carreggiata (L.F.A. 2.0), Lane Keeping Assist (L.K.A.), Highway Driving Assist 2 (H.D.A. 2.0), Sistema di riconoscimento attivo dei limiti di velocità (I.S.L.A.), Manual Speed Limit Assist (M.S.L.A.), Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (B.C.A.), Cruise Control Adattivo con funzione Stop & Go (S.C.C. 2.0) e Rear Occupant Alert con sensore (R.O.A.), oltre ai sensori di parcheggio anteriori e posteriori e alla retrocamera.



I prezzi del nuovo SUV elettrico in Italia? Si parte da 69.900 euro della IONIQ 9 RWD in allestimento Business ma si può arrivare anche a 85.500 euro della Performance Calligraphy.