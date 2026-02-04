Hyundai Ioniq 9, i test internazionali confermano la sua vocazione alla sicurezza

In materia di sicurezza alla guida, Hyundai è un marchio all’avanguardia. Lo dimostrano i riconoscimenti ottenuti negli IIHS TOP SAFETY PICK+ e nelle cinque stelle Euro NCAP. Tra i modelli che meglio esprimono questa affidabilità c’è la Ioniq 9. Il motivo? Ce n’è più di uno a dire il vero. Innovazione, sicurezza avanzata e qualità costruttiva. Questi sono gli elementi che stanno contribuendo a ridefinire, proprio grazie alla Ioniq 9, la posizione del marchio nel mercato globale dei SUV elettrici di fascia alta.

Perché la Ioniq 9 è così affidabile

Il massimo punteggio nei test Euro NCAP e la designazione TOP SAFETY PICK+ dell’IIHS dicono molto del livello di sicurezza della Ioniq 9. I test effettuati negli Stati Uniti hanno mostrato ottimi risultati negli impatti frontali e laterali. Il lavoro di airbag e sistemi di ritenuta ha permesso di ridurre in modo importante il rischio di lesioni. A beneficiare di questa protezione sono tutti gli occupanti della Ioniq 9.

C’è poi la frenata automatica di emergenza che si è rivelata efficace nel rilevare pedoni e ciclisti. In Europa la valutazione complessiva a cinque stelle ha evidenziato un livello eccellente nella protezione dei bambini, con un punteggio che raggiunge l’87% nelle prove di impatto.

Non solo sicurezza

Il successo della Ioniq 9 non si ferma alla sicurezza. La vettura ha ricevuto numerosi premi da giurie indipendenti e redazioni internazionali. I riconoscimenti provenienti dal Women’s Worldwide Car of the Year, dalla rivista AUTO ZEITUNG, dalla Texas Auto Writers Association e da molte altre organizzazioni hanno sottolineato qualità costruttiva, spaziosità, ergonomia, valore d’uso e raffinatezza della tecnologia di bordo. Alcune giurie si sono concentrate sull’utilizzo quotidiano. Altre hanno premiato design e comfort. Molte hanno voluto evidenziare l’avanzamento tecnologico nella gestione dell’energia e dell’infotainment. In ogni caso la conclusione è sempre la stessa. La Hyundai Ioniq 9 rappresenta una proposta completa e capace di convincere un pubblico molto diverso.

Il cuore tecnico del progetto si basa sull’ormai nota piattaforma E-GMP del gruppo Hyundai. Questa architettura permette di combinare una lunga autonomia con una ricarica ultraveloce a 800 V, una caratteristica che favorisce l’uso del SUV anche nei lunghi viaggi. La struttura interna è stata progettata per offrire flessibilità. Le versioni a sei o sette posti permettono un’ampia personalizzazione degli spazi. La qualità dei materiali, la disposizione dei comandi, la ricchezza della connettività e la cura riservata all’abitabilità confermano un’attenzione mirata alle esigenze dei passeggeri. La IONIQ 9 non punta solo a essere elettrica. Punta a essere un veicolo capace di adattarsi alla vita reale.

Con queste premesse la Ioniq 9 è molto più che uno dei modelli di punta del listino di Hyundai. Il SUV, infatti, è considerato punto di riferimento da cui partire per lo sviluppo delle future generazioni di SUV elettrici.