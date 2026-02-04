Volkswagen California: in arrivo il restyling tra nuovi dettagli e tanta tecnologia

Il nuovo Volkswagen California, il camper derivato dalla gamma Transporter o Multivan, si prepara a ricevere un importante restyling che punta più alla continuità più che alla rivoluzione. A confermarlo sono le ultime foto spia catturate durante i test invernali. Nonostante le numerose pellicole applicate sui punti nevralgici, sono diverse le novità che attendono il nuovo California. Il restyling sarà orientato a un aggiornamento mirato, pensato per mantenere inalterato il carattere del camper più iconico della casa tedesca.

Il restyling del Volkswagen California

Il frontale è la zona dove il camuffamento rivela di più. Le pellicole sono state applicate con attenzione sulle aree che nascondono un nuovo disegno della calandra e una firma luminosa rivista. I fari mantengono la forma che conosciamo, anche se mostrano una grafica inedita e una diversa modulazione del fascio luminoso. La presenza di un elemento a LED che attraversa la parte anteriore e collega i gruppi ottici indica la volontà di avvicinare la California al linguaggio stilistico dei modelli più recenti del marchio. Il paraurti definitivo arriverà solo nella versione di produzione. Il prototipo continua a utilizzare il componente attuale, quindi le modifiche finali potrebbero essere più ampie di quanto si percepisce ora.

Il retro è molto più discreto. Qui le differenze sono minime, quasi impercettibili. Ma non è da escludere del tutto che il modello definitivo introduca qualche novità. Come i gruppi ottici leggermente ridisegnati e un paraurti aggiornato. Nulla che però in definitiva alteri la riconoscibilità del California.

La trasformazione più evidente si trova però all’interno. Qui il salto generazionale è netto. Le circolate nei mesi scorsi indicano l’arrivo del nuovo infotainment MIB4. Si tratta di una piattaforma digitale che introduce un display più grande, una grafica più moderna e nuove funzionalità basate su intelligenza artificiale. Tra queste c’è anche la possibilità di utilizzare ChatGPT integrato direttamente nell’assistente vocale del sistema. È un passo che porta la California allo stesso livello delle proposte più recenti del gruppo e che risponde alla crescente domanda di una tecnologia più intuitiva e flessibile. I comandi touch per la regolazione della climatizzazione non sembrano destinati a sparire e continuano a rappresentare uno degli elementi più criticati degli ultimi modelli Volkswagen.

L’abitacolo dovrebbe beneficiare di nuovi materiali, di un’illuminazione ambiente più ricca e di una ridistribuzione degli spazi interni. Potrebbero esserci vani riprogettati, prese elettriche aggiuntive e un’organizzazione più funzionale delle zone dedicate allo stivaggio.

Le motorizzazioni

Il capitolo motori resta invece ancorato alla continuità. Troveremo il diesel 2.0 TDI, il benzina 2.0 TSI e il plug-in hybrid da 1.5 litri con batteria da 19,7 kWh. La versione a batteria conterà su una potenza complessiva di 241 CV e potrebbe superare i 100 km di autonomia in modalità elettrica. Il vero cambiamento riguarda la conformità alla normativa Euro 7. Questa entrerà in vigore alla fine dell’anno e imporrà ai costruttori aggiornamenti tecnici inevitabili.