Volkswagen Jetta Concept X: il nuovo SUV elettrico per la Cina

Volkswagen continua il suo percorso per provare a cambiare passo in Cina e lo fa ora anche attraverso il volto giovane del suo gruppo: il marchio Jetta. Lo scorso 21 aprile, a ridosso del Salone dell’Auto di Pechino, i veli si sono alzati sulla Concept X. Un prototipo di un SUV che dovrà aiutare a spingere il brand verso una quota di 400-500 mila unità vendute all’anno nel medio termine.

Un’identità unica per un mercato che corre veloce

Per chi guarda alla Cina dall’Europa, è necessario subito un chiarimento. Lì la Jetta non è semplicemente un modello, ma un vero e proprio marchio entry-level nato nel 2019 sotto il controllo della joint venture FAW-Volkswagen. Se finora il brand si è concentrato su berline e SUV tradizionali a basso costo, oggi la musica par cambiare. La “scossa" è necessaria e la Concept X ne è l’esempio lampante.

Si tratta di un SUV puramente elettrico che abbandona le linee morbide del passato per un look più deciso. Quindi forme squadrate, parafanghi muscolosi e quei passaruota trapezoidali con protezioni nere che suggeriscono solidità. Nonostante Volkswagen non abbia ancora svelato i segreti sotto il cofano mantenendo peraltro il riserbo su autonomia, batterie e potenza, il design parla da sé. Luci a LED affilate, ganci di traino rossi a contrasto e un abitacolo che sposa il minimalismo digitale, dove i tasti fisici lasciano spazio a schermi generosi.

La tabella di marcia: cinque modelli per la svolta

La strategia di Jetta non concede spazio alle esitazioni. Il piano industriale prevede il lancio di cinque nuovi modelli entro il 2028: quattro saranno veicoli a nuova energia (NEV) e solo uno resterà fedele al motore termico.

Il mirino è puntato dritto alla fascia più competitiva del mercato cinese. Quella dei 100.000 yuan (circa 14.700 dollari). È qui che si gioca la sopravvivenza contro i giganti dell’elettrico locale. Volkswagen ha capito che per competere deve “parlare cinese", puntando su uno sviluppo localizzato e su un posizionamento di marca che sia agile e aggressivo nei segmenti di prezzo più popolari.

Analisi di un momento critico

I dati, d’altronde, parlano chiaro: il gigante tedesco sta attraversando una tempesta perfetta. Mentre le vendite di auto a combustione interna evaporano, i modelli elettrici faticano a fare breccia nel cuore dei consumatori locali. A marzo, il marchio Volkswagen ha segnato un -22,1% nelle vendite rispetto all’anno precedente, chiudendo il nono mese consecutivo di declino. Nemmeno Jetta è rimasta immune, registrando un calo del 10% con 9.001 unità consegnate nello stesso mese.

In questo contesto, la Concept X smette di essere un semplice prototipo da esposizione e diventa una necessità industriale. Con il primo veicolo NEV della famiglia in arrivo nei prossimi mesi, è lecito aspettarsi che la versione definitiva della “X” sia ormai dietro l’angolo. Sarà lei insieme a ID. Unyx 08 e ID. UNYX 09 a decidere se il futuro di Volkswagen in Cina potrà tornare a sorridere.