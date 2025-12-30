Cerca

Hyundai Motor Group domina i test IIHS 2025 con 21 modelli al top della sicurezza

Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 30 dic 2025

Hyundai Motor Group si conferma ancora una volta un riferimento nel campo della sicurezza automobilistica. Il gruppo, che comprende i marchi Hyundai, Kia e Genesis, ha conquistato il primo posto nei premi IIHS Top Safety Pick 2025, ottenendo un totale di 21 riconoscimenti tra TSP e TSP+, il numero più alto assegnato quest’anno.

I modelli premiati

Tra i 21 modelli premiati, 18 hanno ottenuto il riconoscimento TSP+ (il massimo punteggio previsto dall’Insurance Institute for Highway Safety). Rispetto ai 12 premi TSP+ ottenuti nel 2024, l’incremento è significativo e dimostra la capacità del gruppo di rispondere con efficacia a criteri di valutazione sempre più stringenti.

Il successo è stato raggiunto da tutti i marchi del gruppo. Hyundai ha guidato la classifica con otto TSP+ e due TSP, seguita da Genesis con cinque TSP+ e un TSP, mentre Kia ha ottenuto cinque TSP+, tutti assegnati ai modelli più recenti. I modelli Hyundai che hanno ottenuto il punteggio più alto sono stati:

Il marchio Genesis, invece, si è distinto per:

Kia, infine, ha ricevuto il riconoscimento TSP+ per:

I test condotti quest’anno hanno previsto un importante aggiornamento dei criteri IIHS. Il test di sovrapposizione frontale moderata è stato rivisto per includere manichini nei sedili posteriori, in modo da simulare bambini o adulti di bassa statura. Questo consente una valutazione più realistica della protezione offerta a tutti i passeggeri, non solo a chi si trova davanti. Per ottenere il premio TSP, un veicolo deve ottenere valutazioni positive nei test di urto frontale e laterale aggiornati, nella prevenzione degli impatti con i pedoni e nella qualità dei fari. Il riconoscimento TSP+ richiede prestazioni ancora più elevate in ciascuna di queste categorie.

A distinguersi è stata soprattutto la piattaforma modulare E-GMP, cuore della gamma elettrica del gruppo, su cui si basano molti dei modelli premiati tra cui Hyundai Ioniq 5, Ioniq 6, Genesis GV60 e Kia EV9. Il risultato ottenuto quest’anno conferma la strategia del gruppo, che da tempo considera la sicurezza come una priorità assoluta.

