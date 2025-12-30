Hyundai Motor Group domina i test IIHS 2025 con 21 modelli al top della sicurezza

Hyundai Motor Group si conferma ancora una volta un riferimento nel campo della sicurezza automobilistica. Il gruppo, che comprende i marchi Hyundai, Kia e Genesis, ha conquistato il primo posto nei premi IIHS Top Safety Pick 2025, ottenendo un totale di 21 riconoscimenti tra TSP e TSP+, il numero più alto assegnato quest’anno.

I modelli premiati

Tra i 21 modelli premiati, 18 hanno ottenuto il riconoscimento TSP+ (il massimo punteggio previsto dall’Insurance Institute for Highway Safety). Rispetto ai 12 premi TSP+ ottenuti nel 2024, l’incremento è significativo e dimostra la capacità del gruppo di rispondere con efficacia a criteri di valutazione sempre più stringenti.

Il successo è stato raggiunto da tutti i marchi del gruppo. Hyundai ha guidato la classifica con otto TSP+ e due TSP, seguita da Genesis con cinque TSP+ e un TSP, mentre Kia ha ottenuto cinque TSP+, tutti assegnati ai modelli più recenti. I modelli Hyundai che hanno ottenuto il punteggio più alto sono stati:

Il marchio Genesis, invece, si è distinto per:

Kia, infine, ha ricevuto il riconoscimento TSP+ per:

Telluride

K4

EV9

Sportage

Sorento

I test condotti quest’anno hanno previsto un importante aggiornamento dei criteri IIHS. Il test di sovrapposizione frontale moderata è stato rivisto per includere manichini nei sedili posteriori, in modo da simulare bambini o adulti di bassa statura. Questo consente una valutazione più realistica della protezione offerta a tutti i passeggeri, non solo a chi si trova davanti. Per ottenere il premio TSP, un veicolo deve ottenere valutazioni positive nei test di urto frontale e laterale aggiornati, nella prevenzione degli impatti con i pedoni e nella qualità dei fari. Il riconoscimento TSP+ richiede prestazioni ancora più elevate in ciascuna di queste categorie.

A distinguersi è stata soprattutto la piattaforma modulare E-GMP, cuore della gamma elettrica del gruppo, su cui si basano molti dei modelli premiati tra cui Hyundai Ioniq 5, Ioniq 6, Genesis GV60 e Kia EV9. Il risultato ottenuto quest’anno conferma la strategia del gruppo, che da tempo considera la sicurezza come una priorità assoluta.