Genesis GV70 Electrified: presentato il restyling in Europa

Genesis presenta l’ultimo stadio di evoluzione del suo SUV premium elettrico: il GV70. Si tratta di una versione aggiornata che offre ai clienti tecnologie di livello e una dotazione di serie molto ricca racchiusa in un design elegante.

DESIGN ESTERNO

La sezione frontale di Electrified GV70 si caratterizza per una griglia aggiornata. Per quanto riguarda i cerchi, i clienti hanno la possibilità di scegliere tra due tagli con taglio a diamante.

Anche i fari sono caratteristici e integrano il design a due linee tipico della casa automobilistica, oltre alla tecnologia Micro Lens Array (MLA), che offrono una migliore resa luminosa e al contempo un aspetto elegante e compatto. Al posteriore gli indicatori di direzione sono stati posizionati nel gruppo ottico posteriore, differenziandosi dal passato che li vedeva nei paraurti. Inoltre le frecce sono state uniformate al design a due linee della sezione frontale.

Dal punto di vista estetico è stato aggiornata anche la forma del terzo stop superiore sullo spoiler. Nella parte inferiore del faretto è stato ora applicato un modulo con videocamera integrata, che assicura immagini nitide allo specchietto retrovisore digitale.

La nuova colorazione “Ceres Blue" contribuisce ad arricchire la gamma di colori e tutti i sistemi di sicurezza elevano l’esperienza ad un nuovo livello.

INTERNI

NUOVA PIATTAFORMA

All'interno della vettura si trova il nuovo sistema di infotainment, che riunisce il quadro strumenti e lo schermo dell'infotainment in un display panoramico. Con l'impiego di questa soluzione l'area dello schermo aumenta del 30% rispetto al modello precedente. Il nuovo Electrified GV70 offre un sistema avanzato grazie a tecnologie avanzate come il riconoscimento vocale naturale e la navigazione con realtà aumentata. Gli aggiornamenti mantengono il sistema sempre aggiornato lungo tutto il ciclo di vita del veicolo. Gli interni seguono la filosofia Genesis della "bellezza dello spazio bianco", con inserti in alluminio e materiali soft-touch su cruscotto e consolle. Tre le colorazioni: Obsidian Black, Frozen Grey/Urban Brown e Glacier White/Icy Blue. Il sistema Mood Curator migliora l'atmosfera a bordo. Novità anche per il volante in pelle riscaldato. Si accede al veicolo tramite smartphone o, in alternative, con il riconoscimento delle impronte digitali. Gli allestimenti possono includere l'audio con Dolby Atmos e Beosonic, oltre alla cancellazione attiva del rumore. Tra gli optional anche un diffusore di fragranze e un vano con luce UV-C.

Il sistema utilizza una regolazione del motore di precisione per permettere di avere la risposta simile a quella dei veicoli con motori termici. A bordo è anche presente un nuovo sistema di frenata rigenerativa intelligente con i-Pedal. La nuova batteria permette di percorrere fino a un'autonomia estesa. Grazie al sistema di riscaldamento della batteria di Electrified GV70, è possibile una ricarica rapida anche in inverno. Il portellone di carico riscaldato e ad apertura elettrica aumenta ulteriormente il livello di comfort. I due motori elettrici, montati rispettivamente sull'asse anteriore e posteriore, generano una potenza elevata assicurando una trazione integrale efficace e stabile su qualsiasi tipo di terreno. Oltre alle modalità selezionabili "Neve", "Fango" e "Sabbia", il sistema assiste il conducente adattandosi automaticamente al contesto. Grazie all'intelligenza artificiale, il veicolo analizza in tempo reale le condizioni del fondo stradale e seleziona la modalità di guida più adatta per garantire sempre le migliori prestazioni.