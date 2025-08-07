L'attesa per la nuova Smart è troppo lunga? Col noleggio immediato ci si mette subito alla guida

Avete acquistato una nuova Smart ma i tempi di attesa sono lunghi e vi serve subito una vettura? La casa automobilistica ha voluto trovare una soluzione per i suoi clienti e ha lanciato “Gimme # – Waiting for” pensata espressamente per chi ha già ordinato e sta attendendo una Smart #1, Smart #3 o Smart #5. Come funziona? Chi sottoscrive un contratto d’acquisto o di noleggio con tempi di attesa superiori alle 4 settimane potrà mettersi subito al volante di una delle vetture della gamma disponibili per il noleggio: Smart #1 Launch Edition, Smart #3 Premium o Smart #5 nelle versioni Summit o BRABUS.

QUANTO COSTA?

smart #1 Launch Edition: 450 euro

smart #3 Premium: 490 euro

smart #5 Summit: 800 euro

smart #5 BRABUS: 950 euro

Le vetture, consegnate presso i punti di ritiro smart di Milano e Roma, saranno disponibili con, canone mensile senza anticipo, chilometraggio illimitato e nessuna penale per la restituzione anticipata al momento dell’arrivo del veicolo ordinato. I? Ecco il listino delle tariffe mensili, IVA inclusa.

C’è anche la possibilità di poter richiedere gli pneumatici invernali con un sovrapprezzo: +30 euro/mese per #1 #3 e 45 euro/mese per #5. Ci sono comunque dei precisi requisiti da rispettare per poter accedere a queste auto a noleggio:

Contratto firmato con tempi di consegna > 4 settimane

In caso di acquisto cash: caparra di 2.000 euro

In caso di leasing/noleggio/finanziamento: contratto sottoscritto e pratica finanziaria approvata

Smart fa infine sapere che questa nuova iniziativa è valida per ordini effettuati entro il 30 ottobre 2025, con vetture disponibili fino al 31 gennaio 2026.