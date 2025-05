Smart #5, interni e bagagliaio del nuovo SUV elettrico. Quanta tecnologia!

Smart #5 è un SUV elettrico, ultima proposta della casa automobilistica controllata da Mercedes e Geely. I tempi di quando Smart proponeva solo piccole auto per la città sono molto lontani visto che l’ultimo modello è lungo 4,7 metri (qui la nostra prova). Si tratta quindi di un SUV di segmento D che può contare sulle più recenti tecnologie tra cui un’architettura a 800 V che permette di effettuare ricariche ad altissima potenza. Ma è salendo a bordo che la nuova Smart #5 stupisce con un effetto wow grazie alla tecnologia che mette a disposizione con la plancia dominata da ampi schermi.

SMART #5: LA PLANCIA

SMART #5: BAGAGLAIAIO

Tanta, tanta tecnologia, e quando si sale a bordo della nuova Smart #5 si viene subito colpiti dalla plancia che è dominata da ben: unper la console centrale e il passeggero. Non manca nemmeno un head-up display da 25,6 pollici con realtà aumentata. L’infotainment adotta la nuova piattaforma softwareche integra soluzioni avanzate di intelligenza artificiale per disporre di un assistente vocale per poter gestire alcune funzionalità dell’auto attraverso i comandi con la voce. L’infotainment mette a diposizione un centro video per lo streaming multimediale e per l’interfaccia grafica, Smart ha utilizzatoche permette di ottenere animazioni dettagliate e fluide. Ad alimentare il sistema infotainment troviamo il. La dotazione della Smart #5 include anche il, con 20 speaker e supporto aLe finiture sono di buon livello e a bordo non può mancare un sistema d’illuminazione ambientale a 256 colori. I sedili anteriori, denominati “zero-gravity", sono pensati per garantire il massimo comfort e sono rivestiti in eco-pelle. Chi siede dietro può invece sfruttare comandi dedicati per reclinare lo schienale posteriore e viaggiare con maggiore comfort.

Dentro c’è molto spazio per viaggiare comodi. E per i bagagli? Dietro a disposizione ci sono 630 litri che arrivano a superare i 1.500 litri con i sedili posteriori reclinati. La soglia di carico, va detto, è forse un po’ troppo alta. Inoltre, davanti è presente un piccolo frunk da 74 litri, buono per contenere i cavi per la ricarica.



SMART #5: VERSIONI E PREZZI

Smart #5 si articola in diverse versioni. La variante Pro rappresenta il modello d’ingresso, è dotata del taglio di batteria più piccolo (76 kWh), trazione posteriore e un motore capace di erogare 250 kW (340 CV). Salendo di livello, la Pro+ mantiene la trazione posteriore, ma introduce la batteria da 100 kWh. La potenza è incrementata a 267 kW (365 CV), e condivide la scheda tecnica con la versione Premium. Per chi desidera prestazioni superiori, la Smart #5 offre la versione Pulse, che abbina la batteria da 100 kWh alla trazione integrale, raggiungendo una potenza complessiva di 432 kW (587 CV). Le medesime caratteristiche si ritrovano nella Summit Edition, che rappresenta il vertice della gamma in termini di performance e tecnologia. Al vertice della gamma c’è la BRABUS con ben 475 kW (646 CV).

PREZZI

Quanto costa la nuova Smart #5 in Italia? Il SUV elettrico sarà disponibile a partire dal 17 giugno 2025, a 47.934,45 euro per la versione Pro, 52.934,45 euro per la versione Pro+, 57.434,45 euro per la versione Premium, 57.674,45 euro per la versione Pulse, 59.174,45 euro per la Summit Edition e 63.294,45 euro per la BRABUS.

VIDEO