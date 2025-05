Citroen C5 Aircross vs Ford Kuga, mettiamo i SUV a confronto: versioni e prezzi

Citroen C5 Aircross e Ford Kuga, quale preferite? I SUV piacciono sempre di più ed il mercato continua ad arricchirsi di nuovi protagonisti. Da poco è arrivata la nuova Citroen C5 Aircross che punta a ritagliarsi un suo spazio grazie ad una completa offerta di motorizzazioni che spazia dal Mild Hybrid fino ad arrivare al 100% elettrico. Il SUV francese dovrà vedersela, tra gli altri, con la Ford Kuga, da tempo una presenza fissa nella top 10 dei SUV di segmento C più venduti in Italia. Il modello della casa dell’ovale blu punta invece su motorizzazioni a benzina, ibride e Plug-in. Vediamo quindi di mettere queste due vetture a confronto, per scoprire le loro principali caratteristiche e le più importanti differenze.

DIMENSIONI E DESIGN

Citroen C5 Aircross è lunga 4,65 m, larga 1,90 m e alta 1,66 m, con un passo di 2,78 m. Rispetto alla precedente generazione, le dimensioni sono aumentate a tutto vantaggio dell’abitabilità interna. Per i bagagli a disposizione ci sono invece 651 litri, valore identico in tutte le motorizzazioni in cui il SUV è proposto. Con la nuova generazione, il look del SUV è cambiato molto. Davanti, i gruppi ottici sono composti da tre elementi. Il primo a sua volta composto da due piccoli elementi sovrapposti e poi da due sottili elementi orizzontali. Al centro della mascherina è presente invece il nuovo logo Citroen. Il SUV si caratterizza anche per una linea del tetto maggiormente discendente verso la fine per ragioni aerodinamiche, cioè per migliorare il più possibile l’efficienza, molto importante soprattutto sui modelli elettrici. Particolari i gruppi ottici posteriori che sono divisi in elementi sospesi.



Passiamo alla Ford Kuga che misura 4.604-4.645 mm lunghezza x 2.177 mm larghezza (inclusi specchietti) x 1.679-1683 mm altezza, con un passo di 2.711 mm. Per i bagagli ci sono 412-553 litri di capacità e questa differenza dipende dal fatto che la panca posteriore è scorrevole per una maggiore flessibilità. Parlando del design del SUV della casa dell’ovale blu, le forme sono massicce e il frontale si caratterizza per la presenza di un calandra esagonale e fari dalle forme allungate uniti tra loro da una sottile striscia a LED. Il logo della casa automobilistica è stato collocato al centro del frontale.

Dunque, dimensioni simili tra i due modelli ma la C5 Aircross può vantare una maggiore capacità di carico.

INTERNI E TECNOLOGIA

Salendo a bordo della Citroen C5 Aircross, colpisce subito la molta tecnologia a disposizione. Dietro al volante multifunzione è collocata la strumentazione digitale da 10 pollici, mentre centralmente sulla plancia troviamo un ampio display centrale verticale da 13 pollici. Il nuovo touchscreen HD Waterfall è dotato di sezioni sia fisse sia completamente personalizzabili, per un accesso rapido e semplice alle funzioni essenziali in qualsiasi momento. Lo stile dell’abitacolo è minimalista e il bracciolo centrale incorpora due portabicchieri e due vani per smartphone. A seconda delle versioni, il SUV propone di nuovi sedili anteriori Citroen Advanced Comfort per garantire maggiore comfort nei lunghi viaggi.



Invece, a bordo della Ford Kuga troviamo una plancia moderna con al centro il sistema infotainment da 13,2 pollici che può contare sulla piattaforma SYNC 4 e sulla connettività 5G. Presente l’assistente vocale Amazon Alexa e ovviamente non mancano gli immancabili supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Dietro al volante multifunzione troviamo il quadro strumenti digitale con schermo da 12,3 pollici, mentre sul tunnel centrale è stato posizionato il selettore rotante della trasmissione e due portabicchieri.

MOTORI E AUTONOMIA

Nuova Citroen C5 Aircross è proposta unicamente con motorizzazioni elettrificate. Partiamo dalla C5 Aircross Hybrid 145 che adotta il ben noto 3 cilindri turbo di 1,3 litri Puretech da 136 CV abbinato ad una trasmissione automatica a 6 rapporti al cui interno è presente un’unità elettrica da 29 CV. La potenza di sistema raggiunge i 145 CV. Passiamo poi alla Plug-in che propone un un 4 cilindri di 1,6 litri abbinato ad un’unità elettrica per una potenza totale di sistema di 195 CV. Grazie alla batteria da 21 kWh l’autonoma in elettrico WLTP arriva a 86 km. La gamma del SUV si compone poi della nuova e-C5 Aircross. Due la varianti: la prima con 210 CV e 520 km di autonomia grazie alla batteria da 73 kWh e la seconda con 230 CV per 680 km di percorrenza con accumulatore da 97 kWh.



PREZZI

Passiamo alla Ford Kuga che propone un’offerta più “tradizionale" visto che in gamma è presente una versione benzina non elettrificata. Partiamo proprio da unabbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti. C’è poi ilcon la trazione anteriore o nella versione dain abbinamento con la trazione integrale. Al vertice della gamma del SUV della casa dell’ovale blu troviamo lacon motore endotermico sempre di 2.5 litri. Potenza complessiva di sistema pari a. Grazie ad una batteria da 14,4 kWh, è possibile disporre di un’autonomia in elettrico di 60-69 km (WLTP).

Quanto costano Citroen C5 Aircross e Ford Kuga in Italia? Per il momento, il listino completo del modello francese ancora non c’è, ma sappiamo che parte da 29.900 euro (la versione Mild Hybrid). Il SUV della casa dell’ovale blu, invece, si può comprare a partire da 35.000 euro per il modello benzina non elettrificato in allestimento Titanium.