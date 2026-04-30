Citroën Ami Rip Curl, serie speciale da "surfisti": è già ordinabile

Il mare entra nelle metropoli, non con il rumore della risacca, ma con lo stile audace e inconfondibile della nuova Citroën Ami Rip Curl. Questa serie speciale rappresenta il culmine di una collaborazione nata nell’ottobre dello scorso anno con il concept Ami Buggy Rip Curl Vision, e che adesso si appresta a lasciare il segno sul mercato. L’idea è semplice quanto ambiziosa: traslare l’essenza del surfwear e la libertà degli spazi aperti in un oggetto di micromobilità urbana capace di rompere gli schemi tradizionali. Dunque, l’obiettivo è unire due mondi all’apparenza lontani. Ci riuscirà? Presto per dirlo, intanto questa piccola vetturetta alla spina è già ordinabile presso le concessionarie del Double Chevron.

I ritocchi estetici

La veste della Ami Rip Curl è un gioco di contrasti studiato per chi teme di passare inosservato. La base di partenza è la carrozzeria “Black Night”, un nero profondo che esalta le grafiche vivaci applicate sui battitacco, sui finestrini laterali e sulla plancia. Gli automobilisti possono scegliere tra due anime cromatiche: la versione Sunrise, che illumina la vettura con sticker gialli ispirati alla luce del mattino, o la versione Sunset, che punta su un viola intenso per rimandare alle atmosfere del tramonto. Magari quelle che si vedono su una bella spiaggia australiana. Inoltre, ogni dettaglio è una firma grafica forte, dal motivo a onda del logo Rip Curl allo spoiler posteriore che ne accentua il dinamismo, fino ai cerchi bianchi da 14 pollici. Un buon lavoro di personalizzazione per la piccola Ami.

Interno pragmatico

Salendo a bordo, la sensazione è quella di indossare un capo d’abbigliamento “easy-to-wear": pratico, moderno e tecnico. L’abitacolo fa un bel balzo in avanti sul piano tecnologico grazie al debutto del nuovo display digitale da 5,7 pollici. Posizionato dietro al volante, questo schermo garantisce una qualità grafica superiore e una leggibilità migliorata per monitorare i parametri di guida.

Inoltre, bisogna sottolineare la cura dell’ambiente interno, organizzato con precisione e pragmatismo: tre vani portaoggetti colorati sulla plancia, reti nelle portiere e un’ulteriore rete divisoria centrale garantiscono la massima funzionalità per il tempo libero. Infine, nella versione Sunrise, gli accessori brillano di giallo, mentre la Sunset sceglie la sobrietà del grigio per i vani e i tappetini coordinati.

Listino prezzi

Questa serie limitata, che unisce mobilità sostenibile e cultura outdoor, è già ordinabile presso le concessionarie Citroën al prezzo di 9.290 euro. Per celebrare il lancio, Ami Rip Curl sarà protagonista di prestigiosi appuntamenti internazionali, come il Rip Curl Nations Trophy a Surftown MUC in Germania e il tour europeo Rip Curl GromSearch, confermando il suo ruolo di icona per una generazione che cerca libertà di movimento senza rinunciare a una forte personalità.