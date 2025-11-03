Citroen Ami Buggy Rip Curl Vision: la microcar elettrica dei surfisti

Citroen Ami è un piccolo quadriciclo elettrico che da sempre si è prestato a moltissime personalizzazioni e alla realizzazione di svariate serie speciali. Proprio di recente è stata svelata la Citroen Ami Dark Side messa in vendita a partire dalla notte di Halloween. Finita qui? Nemmeno per sogno perché adesso arriva la nuova versione speciale della microcar elettrica e cioè Ami Buggy Rip Curl Vision. Per il momento è solo un concept ma non si può escludere che in futuro arrivi una piccola serie in edizione limitata.

PER GLI AMANTI DEL SURF

Citroen è partner delle finali internazionali del Rip Curl GromSearch, che si terranno vicino a Hossegor (Francia) dal 4 all’8 novembre. Si tratta di un evento mondiale per gli amanti del surf di età pari o inferiore a 16 anni. Durante tutto il periodo della competizione, la casa automobilistica metterà a disposizione una flotta di veicoli per gli spostamenti dei partecipanti e offrirà test drive di Ami e Ami Buggy. La scelta non è stata fatta a caso dato che la Citroen Ami è omologata come un quadriciclo leggero e quindi può essere condotta anche dai giovanissimi. Per celebrare la competizione, porterà un nuovo concept basato sulla sua microcar elettrica, proprio il nuovo Ami Buggy Rip Curl Vision.

La collaborazione tra il marchio francese e Rip Curl non è nuova. Infatti, è iniziata nel 2016 con un’edizione speciale C4 Cactus, seguita da C4 Picasso, SpaceTourer e C3 Aircross nel 2018 e Berlingo nel 2021. Collaborazione nata per celebrare la “passione per il surf e la natura“. Il concept incarna dunque lo spirito del surfista: “pratico, robusto e pronto all’avventura“. Infatti, la collaborazione con Rip Curl ha permesso di personalizzare il quadriciclo il mondo che il suo design sia pensato per le necessità di chi fa surf.

DESIGN ISPIRATO ALLE ONE

Almeno così lo descrive Citroen. La base di questo concept è quella della Citroen Ami Buggy con una serie di personalizzazione esclusive. Abbiamo innanzitutto una carrozzeria di colore viola con tettuccio apribile bianco e spoiler nero. Sul tetto è presente anche una barra a LED aggiuntiva per migliorare la visibilità. Non mancano poi dettagli di colore bianco. Derivando della Buggy troviamo penumatici tassellati e al posto delle classiche portiere delle protezioni tubolari. Tra gli accessori pensati espressamente per il mondo del surf, tappetini realizzati con mute da surf riciclate, resistenti all’acqua e facili da pulire, una doccia portatile, un contenitore portaoggetti impermeabile lato passeggero oltre a supporti laterali e sul tetto per tavole da surf. Non mancano poi specifici accessori come una tavola da surf con motivi coordinati ai sedili, marchiata Citroen x Rip Curl, altoparlante Bluetooth viola che richiama il colore della carrozzeria ed altro.

LA MECCANICA NON CAMBIA

Come in tutti i concept e serie speciali della microcar elettrica, la meccanica non cambia. Dunque, abbiamo un motore elettrico da 6 kW alimentato da una batteria da 5,5 kWh. Velocità massima di 45 km/h e autonomia di 75 km.