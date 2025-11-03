Zeekr X 2026 si aggiorna con motori più potenti: ecco le novità

Zeekr, marchio del Gruppo Geely, è presente in alcuni Paesi in Europa (Svezia, Olanda, Norvegia, Danimarca e Belgio) dove vende le sue auto elettriche tra cui c’è la Zeekr X che in passato abbiamo avuto modo di provare. Modello che adesso in Cina sta per ricevere un aggiornamento con l’introduzione di alcune novità, soprattutto di motore. Il lancio ufficiale è atteso per il 5 novembre. Le novità le vedremo arrivare anche sui modelli del mercato europeo? Possiamo immaginare di si anche se al momento non ci sono comunicazioni ufficiali al riguardo.

COME CAMBIA

Con il Model Year 2026, il design della Zeekr X non ha ricevuto particolari ritocchi. Arriva comunque la nuova colorazione opaca “Seattle Green". Ricordiamo che questo crossover elettrico misura 4.450 mm di lunghezza, 1.836 mm di larghezza e 1.572 mm di altezza, con un passo di 2.750 mm. Le opzioni per i cerchi includono misure da 18, 19 e 20 pollici. Per quanto riguarda gli interni, la nuova Zeekr X 2026 proporrà nuovi materiali e finiture per migliorare la qualità percepita. Lo stile dell’abitacolo rimane minimalista, con la strumentazione digitale dietro al volante multifunzione e l’ampio display centrale da 14,3 pollici del sistema infotainment che scorre di 353 mm verso il lato passeggero. L’infotainment è alimentato dal chip Qualcomm Snapdragon 8155 che dovrebbe quindi garantire fluidità nell’utilizzo.

Le novità più importanti riguarderanno il powertrain. Infatti, con la Zeekr X 2026 è stato introdotto un motore elettrico posteriore più potente che passa da 200 kW a 250 kW. Di conseguenza, la versione dual motore con trazione integrale può contare adesso su di una potenza di sistema pari a 365 kW. Le capacità delle batterie dei nuovi powertrain non sono ancora state comunicate. Tuttavia, per la versione RWD ci sarà una batteria LFP (Golden Brick Battery), mentre per quella dual motor una accumulatore NMC. Ne sapremo di più tra pochi giorni con il lancio ufficiale ma si specula che la nuova Zeekr possa adottare una nuova architettura a 900 V che permetterà di rendere molto più veloci i rifornimenti di energia. L’attuale modello offre una percorrenza fino a 560 km CLTC (446 km WLTP in Europa). Il nuovo modello dovrebbe garantire una migliore percorrenza.

L’aumento di potenza dei motori è un dato interessante in quanto oggi le unità della Zeekr X sono utilizzate su diversi altri modelli del Gruppo Geely tra cui le Smart #1 e #3, modelli che il prossimo anno riceveranno un primo aggiornamento. Arriveranno questi nuovi e più potenti motori? Lo scopriremo nei prossimi mesi.