Nuova Citroen Ami Dark Side: ad Halloween la microcar elettrica svela il suo lato oscuro

Giusto in tempo per Halloween, arriva la nuova Citroen Ami Dark Side. Si tratta di un’edizione limitata del piccolo quadriciclo elettrico che si caratterizza per la particolare tonalità della carrozzeria e non solo. Come simpaticamente ricorda la casa automobilistica, questa particolare versione della microcar svela il “lato oscuro del Watt“.

AMI DARK SIDE: I DETTAGLI

La Citroen Ami sin dal suo debutto si è sempre prestata a particolare personalizzazioni. Nel tempo abbiamo anche visto diverse versioni speciali basate su questo quadriciclo elettrico. Citroen Ami Dark Side si caratterizza quindi per una carrozzeria in un nero opaco chiamato Black Night. A contrasto, troviamo dettagli grafici bianchi come adesivi e i copricerchi. Infatti, questa special edition Dark Side utilizza i copricerchi dell’Icy Color Pack, che propongono un design con una scacchiera di cubi bianchi. Questo particolare tema grafico prosegue con un adesivo nero e bianco posizionato sul pannello posteriore, caratterizzato da motivi a cubo con angoli arrotondati. Questo design si ritrova anche nelle grafiche dedicate nella parte inferiore delle porte.

Citroen Ami Dark Side propone al posteriore pure un piccolo spoiler. La personalizzazione ha riguardato anche l’abitacolo della microcar francese. L’ambiente riprende gli elementi che sono presenti dell’Icy Pack e cioè tre vani portaoggetti sulla plancia, un gancio per borse davanti al sedile passeggero e reti portaoggetti grigie abbinate alle cuciture grigie dei tappetini. Al centro della plancia troviamo sempre un supporto per smartphone per trasformare il dispositivo mobile in una sorta di mini infotainment grazie all’app My Ami Play.

LA MECCANICA NON CAMBIA

Questa serie speciale prevede solamente una personalizzazione degli esterni e degli interni. La meccanica non cambia. Troviamo quindi un motore elettrico da 6 kW alimentato da una batteria da 5,4 kWh che permette un’autonomia di 75 km. La velocità massima è di 45 km/h. La Citroen Ami essendo un quadriciclo leggero elettrico può essere guidata dai 14 anni a patto di disporre della patente AM.

PREZZI

Citroen Ami Dark Side si potrà ordinare dalla notte di Halloween, cioè da oggi, ad un prezzo di 8.890 euro. Le consegne inizieranno a gennaio 2026.