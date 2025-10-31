Bisogna abbassare i prezzi dell'energia, ecco 5 proposte per migliorare la ricarica in Italia

In Italia, lo sappiamo bene, il mercato delle auto elettriche non sta crescendo come in altri grandi Paesi europei. Secondo i dati di Motus-E, il market share delle BEV nel nostro Paese nei primi 9 mesi dell’anno si è attestato a quota 5,2%, contro il 18,1% della media europea, il 16,1% medio UE, il 18,1% della Germania, il 18,2% della Francia, l’8,4% della Spagna e il 22,1% del Regno Unito. Ma non basta perché il nostro Paese è dietro pure ad altri stati del Vecchio Continente come Portogallo (21,4%), Ungheria (8,4%), Lettonia (7,1%), Estonia (7%), Lituania (6,9%), Repubblica Ceca (5,6%) e Grecia (5,5%). Insomma, l’Italia è quasi il fanalino di coda dell’Europa quando si parla di auto elettriche.

Come recuperare il terreno perso? Bisogna innanzitutto spingere molto di più sulla crescita dell’infrastruttura di ricarica, essenziale per sostenere la diffusione delle auto elettriche. Come fare? Al riguardo è intervenuta Motus-E che ha realizzato in manifesto in cui sono contenute 5 proposte che si dovrebbero attuare per favorire la crescita delle infrastrutture e quindi anche la diffusione delle auto elettriche.

RICARICA AUTO ELETTRICHE: LE 5 PROPOSTE DI MOTUS-E

L’associazione ricorda che il settore della ricarica attrae investimenti, crea occupazione e rappresenta un fattore abilitante imprescindibile per lo sviluppo nazionale della nuova mobilità. Eppure ci sono ancora troppe criticità che ne rallentano lo sviluppo. Questo settore, dal 2019 ha investito in Italia più di 1,8 miliardi di euro e installato oltre 70.000 punti di ricarica a uso pubblico. Ecco dunque le 5 proposte di Motus-E contenuto nel paper “Ricaricare l’Italia: manifesto per un’infrastruttura strategica per il Paese“.

Riduzione dei costi di approvvigionamento energetico in capo agli operatori della ricarica, allineandoli agli altri grandi Paesi europei, per garantire prezzi finali al pubblico più competitivi. Interventi normativi e regolatori per semplificare le fasi di connessione delle infrastrutture e per dare piena applicazione alle normative europee in tema di decarbonizzazione del settore trasporti, dando immediata applicazione a quanto previsto dalla direttiva sulle energie rinnovabili (RED III). Copertura totale delle reti autostradali, per assicurare la completa infrastrutturazione delle arterie del Paese per la mobilità delle persone e il trasporto merci lungo tutto il territorio nazionale. Concessioni di suolo più lunghe (20 anni), per garantire rientro e stabilità degli investimenti. Governance e pianificazione infrastrutturale centralizzate attraverso strumenti di monitoraggio e programmazione su cui far convergere i dati e gli scenari di tutti gli stakeholder.

COSA DICE MOTUS-E