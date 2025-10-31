Toyota conferma, la sua nuova supercar GR GT avrà un motore V8

Toyota, lo abbiamo capito molto bene, vuole continuare ad offrire sportive vere in grado di emozionare. Tra non molto la casa automobilistica porterà al debutto una nuova supecar. Si tratta della Toyota GR GT che sarà svelata all’inizio di dicembre per poi fare la sua prima apparizione pubblica al Salone dell’Auto di Tokyo 2026, che si terrà dal 10 al 12 gennaio. Che motore ha scelto Toyota? Dopo diverse speculazioni arriva la conferma: sotto al cofano troveremo un nuovo motore V8 biturbo.

I MOTORI V8 RESISTONO

La conferma della scelta tecnica di Toyota arriva da Takashi Uehara, responsabile della divisione di motori della casa automobilistica giapponese. Durante un’intervista in occasione del Japan Mobility Show ha rivelato che l’azienda sta lavorando su di un nuovo V8 che equipaggerà la nuova supercar. La genesi di questo nuovo propulsore è molto interessante in quanto la base dei partenza è nella nuova famiglia di motori 4 cilindri di 1,5 litri e 2 litri su cui Toyota sta lavorando. Proprio l’unità di 2 litri è presente nel concept GR Yaris M con motore collocato centralmente. Propulsore che si dice possa erogare circa 400 CV ma che abbia le potenzialità per arrivare a superare quota 600 CV.

E parlando del V8, Takashi Uehara ha aggiunto che “in linea di massima" è correlato proprio al motore a quattro cilindri montato dietro i sedili della GR Yaris M. Non è stato detto nulla sulla cilindrata ma si ipotizza che possa essere di 4 litri. La potenza? Nessun dettaglio è stato anticipato ma possiamo immaginare che il V8 possa erogare almeno 600 CV. Fortunatamente presto ne sapremo molto di più.

L’unità V8 sarà poi abbinata ad un sistema ibrido e sarà in futuro utilizzata anche da Lexus, sull’attesissima erede della supercar Lexus LFA che di recente è stata anticipata da una concept car svelata alla Monterey Car Week. Attenzione, però, Takashi Uehara ha fatto capire che stanno lavorando su diverse varianti di questo V8. Probabile che per Toyota arrivi una versione più performante, mentre per Lexus una più “dolce" con una potenza inferiore.

In ogni caso, la buona notizia è che Toyota crede ancora su questa motorizzazione che prova a resistere in un momento in cui le normative sulle emissioni stanno rendendo sempre più difficile per la case automobilistiche proporre delle vere sportive. L’appuntamento è quindi per l’inizio di dicembre per scoprire la nuova Toyota GR GT con questo nuovo motore V8.