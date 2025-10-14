Toyota GR GT confermata ufficialmente, la nuova sportiva sta arrivando: avrà un V8?

Toyota si sta preparando a presentare qualcosa di molto interessante che farà la gioia di chi cerca le sportive vere. Sappiamo bene che la casa automobilistica non si è dimenticata di chi ancora oggi vuole guidare auto in grado di emozionare. Akio Toyoda ha confermato che al Salone dell’Auto di Tokyo 2026, che si terrà dal 10 al 12 gennaio, sarà svelata al pubblico la nuova GR GT. La presentazione vera e propria si terrà in realtà il 4 dicembre 2025. Dunque, tra pochi mesi potremo scoprire tutti i segreti di questa sportiva sui cui si parla da diverso tempo.

MOTORE V8?

Negli ultimi mesi abbiamo visto diverse foto spia di questo modello che sarà proposto anche in una versione per l’utilizzo in pista. C’era chi si aspettava che Toyota togliesse i veli su questo modello prima ma dovremo aspettare dicembre e poi il Salone dell’Auto di Tokyo 2026 per poterlo ammirare. Sarà solo Toyota o sarà anche Lexus? Il sospetto è che possa essere entrambe. Come detto, abbiamo visto nel tempo diverse foto spia della sportiva nelle diverse versioni in cui sarà proposta. I primi muletti avevano fatto pensare ad un modello Toyota ma poi si è iniziato a parlare della possibilità che la vettura in realtà si potesse chiamare Lexus LFR, un modello da vedere come erede spirituale della Lexus LFA. Vettura che poi abbiamo visto a Goodwood sempre ancora camuffata. Successivamente, alla Monterey Car Week, abbiamo visto un concept di una sportiva a marchio Lexus che sembrava un’anteprima proprio della nuova LFR.

Akio Toyoda ha confermato che il modello di serie sarà imparentato sia con i prototipi Toyota che con il concept Lexus, suggerendo che potrebbero esserci versioni vendute con entrambi i nomi. Insomma, è probabile che della Toyota GR GT arrivi anche una versione Lexus. Tutto molto interessante perché fa capire che la casa automobilistica si sta preparando a mostrare qualcosa che potrebbe piacere davvero agli amanti delle vere sportive. Cosa troveremo sotto al cofano della GR GT? Ufficialmente non è stato ancora comunicato. Tuttavia, da tempo di parla della possibilità che la casa automobilistica giapponese abbia scelto un V8 biturbo di 4 litri di cilindrata abbinato ad un sistema ibrido.

Dunque, non rimane che attendere ancora pochi mesi per scoprire tutti i segreti della nuova sportiva di casa Toyota. Arriverà anche in Europa? Lo sapremo presto.