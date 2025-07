Lexus porta a Goodwood la supercar V8 che punta a sfidare la Vantage

Quando Toyota aveva annunciato la sua presenza al Goodwood Festival of Speed ​​2025 a fine giugno, non aveva menzionato che avrebbe portato la sua nuova auto da corsa GT3. La vettura, destinata esclusivamente alla pista, è apparsa a sorpresa e non era sola in quanto era in compagnia di un secondo prototipo mimetizzato, che sarà la sua controparte omologata per un utilizzo stradale e che sarà proposta con il marchio Lexus. Parliamo infatti della supercar che dovrebbe chiamarsi Lexus LFR, erede della LFA del passato. Modello che sulla carta entrerà in diretta concorrenza con supersportive del calibro dell’Aston Martin Vantage e della Mercedes-AMG GT.

UN GIRO A GOODWOOD

Il modello da corsa si riconosce per un’aerodinamica più estrema dove spicca, in particolare, l’ampio spoiler posteriore. La variante che sarà omologata per un utilizzo stradale sarà molto meno estrema ma sarà comunque in grado di offrire prestazioni elevatissime. Della Lexus LFR abbiamo parlato diverse volte, anche quando, in passato, si pensava che sarebbe stata proposta con il marchio Toyota. I collaudi su strada vanno infatti avanti già da diverso tempo e la sportiva è stata più volte protagonista di foto spia.



In gara, la nuova GT3 debutterà il prossimo anno e quindi alla presentazione non dovrebbe mancare molto. Questo significa che presto potremo vedere anche la versione stradale. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, al momento sappiamo solo che la GT3 dovrebbe disporre di un motore V8 biturbo con una potenza di 500-600 CV, in linea con i regolamenti della categoria. Per quanto riguarda la Lexus LFR, pare che al motore V8 sarà abbinato un sistema ibrido che permetterà di alzare ulteriormente l’asticella della potenza. C’è chi parla di oltre 700 CV e chi addirittura di 900 CV. Quello che è certo è che la nuova sportiva giapponese ha davvero un bel sound come si può notare ascoltando il video condiviso dagli organizzatori di Goodwood (dal minuto 2.36).

Toyota non si dimentica delle sportive vere e vuole continuare ad offrire auto che sappiamo divertire ed emozionare. Speriamo presto di saperne molto di più su questo progetto.