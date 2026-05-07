Lexus TZ, il nuovo SUV elettrico con tre file di sedili

Lexus si è sempre distinto nel mercato con prodotti mai banali. Stavolta ha deciso di alzare l’asticella, di rendere ancora più intrigante la propria gamma proponendo un veicolo che mancava: un SUV a sei posti con tre file di sedute. Il tutto senza rinunciare al proverbiale comfort e a un ambiente pregiato da hotel a cinque stelle. Il nome di questa vettura? Lexus TZ. Sotto al cofano non bisogna aspettarsi un motore termico, bensì un powertrain elettrico pensato per far fluttuare su strada questo imponente mezzo come un tappeto volante.

Equilibrio tra grandezza ed eleganza

Il design esterno del Lexus TZ incarna la filosofia della “Provocative Simplicity", un equilibrio ricercato tra una presenza stradale imponente e un’eleganza classica, sicuramente non aggressiva. Con una lunghezza complessiva di 5.100 mm e un passo generoso di 3.050 mm, il nuovo TZ supera le dimensioni della RX per offrire una silhouette allungata e dinamica. Ogni linea è stata scolpita dal vento, dai dettagli aerodinamici delle maniglie a filo fino alla sagoma del tetto che scende dolcemente verso il posteriore. Non a caso, il TZ vanta un coefficiente di resistenza di appena 0,27, un primato per la sua categoria che ne massimizza l’autonomia.

Inoltre, a rendere il TZ immediatamente riconoscibile sono i nuovi gruppi ottici Lexus twin-L e la caratteristica “carrozzeria a clessidra" integrata in modo fluido nel frontale. Tuttavia, è nella palette cromatica che si nasconde un omaggio alla natura: il nuovo colore Sonic Tellus, un verde cachi profondo che, grazie alla tecnologia di verniciatura sonic, crea sfumature tridimensionali che richiamano la terra.

Interni di grande caratura

Entrare a bordo del Lexus TZ significa immergersi in una dimensione di tranquillità Zen. L’abitacolo è ispirato ai principi del senso di ospitalità Omotenashi e alla maestria degli artigiani Takumi, dove ogni materiale racconta una storia di sostenibilità e lusso artigianale. Per la prima volta, Lexus utilizza pannelli in bambù forgiato stratificato che cambiano tonalità in base all’illuminazione ambientale, affiancati da inserti in alluminio riciclato.

La configurazione a sei posti è stata studiata per garantire il massimo comfort a ogni occupante. La seconda fila dispone di sedute individuali, mentre l’assenza del serbatoio ha permesso di posizionare i sedili della terza fila più in basso, garantendo spazio per testa e gambe anche agli adulti dalla statura sopra la media. L’accessibilità è facilitata dagli interruttori “walk-in" che piegano i sedili con un singolo tocco. La sensazione di ampiezza è esasperata dal tetto panoramico più grande mai montato su una Lexus, che si estende su tutte e tre le file.

L’esperienza sensoriale è completata dal sistema audio Mark Levinson su misura con 21 altoparlanti, capace di creare un ambiente sonoro 3D privo di distorsioni, isolato dal mondo esterno grazie a vetri più spessi e materiali fonoassorbenti che garantiscono il livello di silenziosità più alto della gamma SUV Lexus.

Prestazioni e autonomia

Sotto la pelle, il TZ è un concentrato di ingegneria affinata nel centro tecnico di Shimoyama attraverso il processo “Aji-migaki". La trazione integrale DIRECT4 coordina due motori da 167 kW (uno per asse), erogando una potenza complessiva di 408 CV e permettendo uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 5,4 secondi. La batteria da 95,8 kWh assicura un’autonomia stimata fino a 530 km.

Per chi non vuole rinunciare al coinvolgimento alla guida, il sistema Interactive Manual Drive simula un cambio virtuale a otto marce con feedback al volante e traccia sonora. Tuttavia, il TZ sa anche essere docile: la nuova modalità “Comfort" regola i sistemi dinamici e il Dynamic Rear Steering (che permette alle ruote posteriori di ruotare fino a 4 gradi) per minimizzare i movimenti laterali e i disturbi per i passeggeri posteriori.

Anche ricarica rapida

La filosofia della “Driving Lounge" del nuovo Lexus TZ non si limita al comfort dei sedili, ma si estende a una gestione dell’energia studiata per rendere ogni viaggio privo di stress, trasformando la ricarica in un processo fluido e intelligente.

Per chi affronta lunghe percorrenze, la tecnologia di ricarica rapida in corrente continua (DC) supporta potenze fino a 150 kW, permettendo di passare dal 10% all’80% della carica in circa 35 minuti. L’efficienza di questa operazione è garantita da un sofisticato sistema di pre-condizionamento della batteria: il software può regolare la temperatura dell’unità in modo automatico, se il navigatore è impostato verso una stazione di ricarica, o manualmente su richiesta del conducente, assicurando che la batteria sia sempre nelle condizioni termiche ideali per accettare il massimo della potenza fin dal primo istante.

Anche la ricarica domestica o presso colonnine pubbliche lente è stata potenziata grazie a un caricatore di bordo da 22 kW in corrente alternata (AC), una caratteristica che riduce significativamente i tempi di sosta rispetto agli standard comuni. Tutta questa tecnologia è costantemente monitorata dall’utente tramite l’app Lexus Link+ e il sistema Lexus Connect, che forniscono dati in tempo reale sullo stato della batteria e permettono di pianificare i percorsi includendo le fermate di ricarica necessarie in base all’autonomia residua.

Durante la guida, il Lexus TZ permette inoltre di gestire attivamente il consumo energetico. Il conducente può infatti selezionare la modalità “Range", che ottimizza la velocità e la potenza del veicolo per evitare sprechi, o agire sulle palette al volante per scegliere tra cinque diversi livelli di frenata rigenerativa, massimizzando il recupero di energia in ogni fase di decelerazione. In questo modo, l’innovazione elettrica diventa parte integrante dell’esperienza di lusso e relax promessa dal marchio.

Lancio commerciale il prossimo anno

Lexus TZ è un veicolo che esprime un alto coinvolgimento digitale grazie alla piattaforma software Arene. Il cockpit dispone di un display da 14 pollici sincronizzato con il combimeter da 12,3 pollici, mentre la Smart Digital Key+ permette l’accesso tramite smartphone anche a batteria scarica. La sicurezza è garantita dal Lexus Safety System+, che include l’innovativo Dynamic Radar Cruise Control con modalità “Eco Run", capace di analizzare l’effetto aerodinamico del veicolo che precede per preservare l’energia.

Il lancio sul mercato europeo è previsto per il 2027, portando con sé la promessa del Chief Engineer Takeshi Miyaura: non solo una guida di alto livello, ma un nuovo valore, quello di “apprezzare il tempo vissuto all’interno del veicolo".