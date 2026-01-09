Nuova Lexus RZ arriva in Italia: cresce l'autonomia e c'è lo steer-by-wire. Ecco quanto costa

La nuova Lexus RZ arriva finalmente in Italia. Il restyling del SUV elettrico che era stato svelato a metà del 2025, può adesso essere ordinato anche nel nostro mercato. Con l’aggiornamento, la Lexus RZ aveva ricevuto diverse novità, soprattutto dal punto di vista della tecnologia e della motorizzazioni. Oltre a migliorare potenza e autonomia, il nuovo modello introduce la tecnologia steer-by-wire.

PIÙ POTENZA E AUTONOMIA

Ricordiamo alcune delle più importanti novità della nuova Lexus RZ. Partiamo subito dalla meccanica. Il powertrain è stato completamente rivisto. Con il restyling è stata introdotta una nuova batteria da 77 kWh. Di serie adesso c’è anche un caricatore di bordo da 22 kW. Il SUV sarà disponibile in 3 versioni differenti. RZ 350e a trazione anteriore con 224 CV / 165 kW. L’autonomia arriva a 568 km WLTP e sul fronte delle prestazioni, per passare da 0 a 100 km/h servono 7,5 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 160 km/h. RZ 500e a trazione integrale con doppio motore e 381 CV / 280 kW. Da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi e velocità massima di 180 km/h. L’autonomia è di 456 km. Per chi vuole il massimo in termini di prestazioni c’è la versione RZ 550e a trazione integrale con doppio motore e 408 CV / 300 kW. Da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi e velocità massima di 180 km/h. L’autonomia scende a 450 km.

ARRIVA LO STEER-BY-WIRE

Altra importante novità del restyling della Lexus RZ è l’introduzione dello steer-by-wire. Il nuovo sistema si differenzia molto da un sistema sterzante convenzionale per l’assenza di collegamento meccanico tra il volante e le ruote anteriori. Sebbene non vi sia alcun collegamento fisico tra il volante e le ruote, il conducente gode di un feedback di sterzo preciso e gratificante, trasmesso tramite segnali elettrici, con vibrazioni sgradevoli filtrate. La sicurezza è assicurata grazie ad un sistema di ridondanza completa in cui ogni componente è duplicato. Questa soluzione tecnica è di serie sulla RZ 550e F Sport e optional sulla RZ 500e Luxury.

Solamente sulla nuova RZ 550e F SPORT sarà possibile avere il nuovo sistema Lexus Interactive Manual Drive. Semplificando, si tratta di un sistema che permette di simulare i cambi marcia tradizionali.

ALLESTIMENTI E PREZZI

3 versioni: Executive, Luxury e F-Sport. Prezzi a partire da 59.900 euro.

Lexus RZ 350e 2WD Executive: 59.900 euro

Lexus RZ 500e 4WD Luxury: 69.900 euro

Lexus RZ 550e 4WD F-Sport: 75.900 euro

Due sono gli optional principali: il One Motion Grip (steer-by-wire), e il Feel Pack composto dall’impianto Audio Mark Levinson e il nuovo tetto panoramico ad oscuramento variabile. Entrambi gli Optional sanno disponibili sulla versione Luxury e solo il secondo (essendo il One Motion Grip di serie) sulla versione F-Sport. Il One Motion Grip avrà un prezzo di listino di 2.300 euro e il Feel Pack di 3.500 euro.