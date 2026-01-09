Car of the Year 2026, trionfa la Mercedes CLA: è lei l'auto dell'anno

La nuova Mercedes CLA ha trionfato ai Car of the Year 2026 aggiudicandosi questo prestigioso premio. I 59 membri della giuria hanno espresso i loro voti, scegliendo il modello vincitore. Con 320 punti, la vettura tedesca ha battuto le altre 6 finaliste.

LA CLASSIFICA

La Mercedes CLA ha quindi vinto, superando la Skoda Elroq, che ha ottenuto 220 punti e la KIA EV4 con 208 punti. Il quarto posto è andato alla nuova Citroen C5 Aircross con 207 punti, seguita dalla FIAT Grande Panda con 200 punti. Sesto posto per la Dacia Bigster con 170 punti e settimo per la Renault 4 E-Tech Electric con 150 punti.

Mercedes CLA: 320 punti

Skoda Elorq: 220 punti

KIA EV4: 208 punti

Citroen C5 Aircross: 207 punti

FIAT Grande Panda: 200 punti

Dacia Bigster 170 Punti

Renault 4 E-Tech Electric: 150 punti

Ricordiamo che a vincere nel 2025 fu la Renault 5 E-Tech Electric.

NUOVA MERCEDES CLA

La nuova Mercedes CLA al debutto era stata proposta solamente con motorizzazioni 100% elettriche. Da poco, invece, è disponibile anche in versioni Mild Hybrid. Poggia sulla piattaforma MMA e adotta tutte le ultime tecnologie che la casa automobilistica ha sviluppato per le sue auto a partire dal sistema operativo MB.OS, “cuore” dell’infotainment MBUX Superscreen. Le versioni elettriche possono contare su di un’architettura a 800 V, su potenze fino a 260 kW e su di un’autonomia WLTP che nel modello più efficiente arriva a sfiorare gli 800 km. La Mild Hybrid, invece, dispone di un 4 cilindri turbo di 1,5 litri di cilindrata a ciclo Miller, progettato per essere particolarmente efficiente, con potenze fino a 140 kW. In Italia prezzi da 47.296 euro per la Mild Hybrid e da 50.608 euro per l’elettrica.