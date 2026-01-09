Cerca

Telepass Sempre: 12 mesi a canone zero per le attivazioni entro domenica 11/01

La promozione in corso sul sito ufficiale Telepass prevede anche il 50% di cashback sui pedaggi dal 1° dicembre 2025 al 31 maggio 2026.

Pubblicato il 9 gen 2026

Ultima chiamata per gli automobilisti che percorrono a più riprese l’autostrada durante la settimana: fino all’11 gennaio è possibile attivare l’abbonamento Telepass Sempre a canone gratuito per 12 mesi, usufruendo inoltre del 50% di cashback sul pedaggio per un importo complessivo fino a 30 euro (fino a 5 euro al mese, i transiti presi in considerazioni sono quelli dal 1° dicembre 2025 al 31 maggio 2026). Un ulteriore doppio vantaggio sono i zero costi di attivazione e la ricezione del dispositivo Telepass in omaggio anziché 10 euro.

Per usufruire del cashback occorre procedere con l’attivazione dell’offerta via app inserendo il codice promozionale 50PED. Il download dell’app è gratuito e disponibile sia sui dispositivi Android che su iPhone.

Che cosa include l’abbonamento a Telepass Sempre

Telepass Sempre include da una parte il contratto Telepass Base, dall’altra il contratto Telepass Servizi di Mobilità. Il primo comprende il dispositivo Telepass per il telepedaggio, il secondo i servizi di mobilità in app Telepass, tra cui Parcheggi Convenzionati e Strisce Blu senza commissioni. Al termine del periodo promozionale l’abbonamento si rinnova a 3,90 euro al mese, lo stesso prezzo del contratto Telepass Base.

Al di là del dispositivo per il telepedaggio, utile a viaggiare senza code in autostrada, uno dei fiori all’occhiello dell’abbonamento è la lunga lista di servizi legati alla mobilità. Uno su tutti Strisce Blu, che consente di pagare e gestire le soste in app senza l’ausilio né di tagliandi né di parchimetri.

Un altro servizio che permette di semplificare le soste è Parcheggi Convenzionati, grazie al quale si ha accesso a determinati parcheggi pagando direttamente con il proprio dispositivo Telepass. Ciò può tornare molto utile ad esempio quando si lascia l’auto in un grande parcheggio del centro città o al parcheggio dell’aeroporto.

L’offerta, lo ricordiamo, scade il prossimo 11 gennaio.

Pagina offerta Telepass Sempre

