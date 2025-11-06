Nuova Mercedes CLA, adesso è anche ibrida: tutti i motori e i prezzi

La nuova Mercedes CLA al debutto era stata proposta solamente con motorizzazioni 100% elettriche. La promessa però era che in futuro sarebbero arrivate anche versioni ibride. Quel momento è arrivato perché la casa automobilistica tedesca ha annunciato il lancio della nuova Mercedes CLA Hybrid che viene offerta sul mercato in tre livelli di potenza. Per vederla sulle strade bisognerà però aspettare l’inizio del 2026 quando partiranno le prime consegne.

PICCOLE DIFFERENZE

Il modello elettrico e quello ibrido sono del tutto simili tranne per una piccola differenza a livello del frontale. Infatti, davanti troviamo la classica griglia del radiatore aperta con una stella Mercedes centrale e un motivo cromato. Il modello elettrico presenta invece una griglia chiusa vista l’assenza del motore endotermico. Per il resto non ci sono altre differenze estetiche di rilievo tra le due diverse tipologie di motorizzazioni.

NUOVO MOTORE IBRIDO

Sotto al cofano della nuova Mercedes CLA Hybrid troviamo il nuovo motore M252, un 4 cilindri turbo di 1,5 litri di cilindrata a ciclo Miller, progettato per essere particolarmente efficiente. Propulsore che è abbinato ad un sistema Mid Hybrid 48 V. In particolare, all’interno del cambio automatico a 8 rapporti è stato collocato un piccolo motore elettrico da 22 kW alimentato da una batteria con una capacità di 1,3 kWh. Il funzionamento del powertrain è una via di mezzo tra quello del Mild Hybrid e quello del Full Hybrid.

A basse velocità e quando è richiesta una potenza inferiore a 22 kW, tipica della guida in ambito urbano, la CLA Hybrid può muoversi utilizzando esclusivamente l’energia elettrica. Mercedes aggiunge che il cosiddetto “veleggiamento elettrico“, ovvero la marcia per inerzia efficiente con il gruppo propulsore disaccoppiato, è possibile fino a una velocità di circa 100 km/h. Come accennato all’inizio, questo powertrain nella CLA è proposto in 3 livelli di potenza. Inoltre, alcune versioni offrono pure la trazione integrale. Ecco le versioni disponibili.

Mercedes CLA 180: 100 kW (136 CV), 200 Nm, velocità massima 218 km/h, 0-100 km/h in 8,8 secondi

100 kW (136 CV), 200 Nm, velocità massima 218 km/h, 0-100 km/h in 8,8 secondi Mercedes CLA 200: 120 kW (163 CV), 250 Nm, velocità massima 232 km/h, 0-100 km/h in 8 secondi

120 kW (163 CV), 250 Nm, velocità massima 232 km/h, 0-100 km/h in 8 secondi Mercedes CLA 200 4Matic: 120 kW (163 CV), 250 Nm, velocità massima 228 km/h, 0-100 km/h in 7,9 secondi

120 kW (163 CV), 250 Nm, velocità massima 228 km/h, 0-100 km/h in 7,9 secondi Mercedes CLA 220: 140 kW (190 CV), 300 Nm, velocità massima 240 km/h, 0-100 km/h in 7,2 secondi

140 kW (190 CV), 300 Nm, velocità massima 240 km/h, 0-100 km/h in 7,2 secondi Mercedes CLA 220 4Matic: 140 kW (190 CV), 300 Nm, velocità massima 237 km/h, 0-100 km/h in 7,1 secondi

PREZZI

Nuova Mercedes CLA Hybrid si può scegliere negli allestimenti ADVANCED, ADVANCED PLUS, PREMIUM e PREMIUM PLUS che possono essere ulteriormente personalizzati attraverso pacchetti di equipaggiamento. Il prezzo in Italia? Si parte da 47.296 euro per la CLA 180. Eco il completo listino.