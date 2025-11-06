Nuova Mercedes CLA, adesso è anche ibrida: tutti i motori e i prezzi
Debutta il nuovo powertrain composto da un motore 4 cilindri di 1,5 litri abbinato ad un sistema ibrido e proposto in 3 livelli di potenza
La nuova Mercedes CLA al debutto era stata proposta solamente con motorizzazioni 100% elettriche. La promessa però era che in futuro sarebbero arrivate anche versioni ibride. Quel momento è arrivato perché la casa automobilistica tedesca ha annunciato il lancio della nuova Mercedes CLA Hybrid che viene offerta sul mercato in tre livelli di potenza. Per vederla sulle strade bisognerà però aspettare l’inizio del 2026 quando partiranno le prime consegne.
PICCOLE DIFFERENZE
Il modello elettrico e quello ibrido sono del tutto simili tranne per una piccola differenza a livello del frontale. Infatti, davanti troviamo la classica griglia del radiatore aperta con una stella Mercedes centrale e un motivo cromato. Il modello elettrico presenta invece una griglia chiusa vista l’assenza del motore endotermico. Per il resto non ci sono altre differenze estetiche di rilievo tra le due diverse tipologie di motorizzazioni.
NUOVO MOTORE IBRIDO
Sotto al cofano della nuova Mercedes CLA Hybrid troviamo il nuovo motore M252, un 4 cilindri turbo di 1,5 litri di cilindrata a ciclo Miller, progettato per essere particolarmente efficiente. Propulsore che è abbinato ad un sistema Mid Hybrid 48 V. In particolare, all’interno del cambio automatico a 8 rapporti è stato collocato un piccolo motore elettrico da 22 kW alimentato da una batteria con una capacità di 1,3 kWh. Il funzionamento del powertrain è una via di mezzo tra quello del Mild Hybrid e quello del Full Hybrid.
A basse velocità e quando è richiesta una potenza inferiore a 22 kW, tipica della guida in ambito urbano, la CLA Hybrid può muoversi utilizzando esclusivamente l’energia elettrica. Mercedes aggiunge che il cosiddetto “veleggiamento elettrico“, ovvero la marcia per inerzia efficiente con il gruppo propulsore disaccoppiato, è possibile fino a una velocità di circa 100 km/h. Come accennato all’inizio, questo powertrain nella CLA è proposto in 3 livelli di potenza. Inoltre, alcune versioni offrono pure la trazione integrale. Ecco le versioni disponibili.
- Mercedes CLA 180: 100 kW (136 CV), 200 Nm, velocità massima 218 km/h, 0-100 km/h in 8,8 secondi
- Mercedes CLA 200: 120 kW (163 CV), 250 Nm, velocità massima 232 km/h, 0-100 km/h in 8 secondi
- Mercedes CLA 200 4Matic: 120 kW (163 CV), 250 Nm, velocità massima 228 km/h, 0-100 km/h in 7,9 secondi
- Mercedes CLA 220: 140 kW (190 CV), 300 Nm, velocità massima 240 km/h, 0-100 km/h in 7,2 secondi
- Mercedes CLA 220 4Matic: 140 kW (190 CV), 300 Nm, velocità massima 237 km/h, 0-100 km/h in 7,1 secondi
PREZZI
Nuova Mercedes CLA Hybrid si può scegliere negli allestimenti ADVANCED, ADVANCED PLUS, PREMIUM e PREMIUM PLUS che possono essere ulteriormente personalizzati attraverso pacchetti di equipaggiamento. Il prezzo in Italia? Si parte da 47.296 euro per la CLA 180. Eco il completo listino.
- Mercedes CLA 180 Advanced: 47.296 euro
- Mercedes CLA 180 Advanced Plus: 49.626 euro
- Mercedes CLA 180 Premium: 52.383 euro
- Mercedes CLA 180 Premium Plus: 54.640 euro
- Mercedes CLA 200 Advanced: 49.998 euro
- Mercedes CLA 200 Advanced Plus: 52.328 euro
- Mercedes CLA 200 Premium: 55.085 euro
- Mercedes CLA 200 Premium Plus: 57.342 euro
- Mercedes CLA 200 4Matic Advanced: 51.804 euro
- Mercedes CLA 200 4Matic Advanced Plus: 54.134 euro
- Mercedes CLA 200 4Matic Premium: 56.891 euro
- Mercedes CLA 200 4Matic Premium Plus: 59.148 euro
- Mercedes CLA 220 Advanced: 53.127 euro
- Mercedes CLA 220 Advanced Plus: 55.457 euro
- Mercedes CLA 220 Premium: 58.215 euro
- Mercedes CLA 220 Premium Plus: 60.472 euro
- Mercedes CLA 220 4Matic Advanced: 54.933 euro
- Mercedes CLA 220 4Matic Advanced Plus: 57.263 euro
- Mercedes CLA 220 4Matic Premium: 60.020 euro
- Mercedes CLA 220 4Matic Premium Plus: 62.277 euro