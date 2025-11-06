Smart, nuovi incentivi per tutti: sconti fino a 9.000 euro per #1, #3 e #5

I nuovi incentivi auto elettriche 2025 sono terminati? Nessun problema perché Smart ha lanciato una serie di offerte valide per tutta la sua gamma, svincolate dall’Ecobonus statale. Attenzione, però, tutte le offerte sono valide solo su vetture in stock Italia con immatricolazione entro il 31 dicembre 2025. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa propone ai clienti la casa automobilistica.

SMART #3: LE NUOVE OFFERTE

La casa automobilistica propone un’offerta specifica per la Smart #3 nelle versioni Premium e 25° Anniversario. Nel migliore dei casi si può arrivare a vantaggi fino a 9.000 euro.

9.000 euro di sconto in caso di permuta;

8.000 euro di sconto in caso di acquisto in un’unica soluzione;

5.000 euro di sconto in caso di finanziamento e TAN agevolato al 1,99%

4.000 euro di sconto in caso di leasing e TAN agevolato al 1,99%

SMART #1: LA PROMOZIONE

Per questo modello, ma solo nell’allestimento Pure, Smart offre una serie di agevolazioni. Quali?

TAN al 2,99% con 2.000 euro di sconto incondizionato aggiuntivo;

Sconto di 4.500 euro in caso di permuta;

Fino a 4.000 euro di sconto in caso di acquisto in contanti.

LE ALTRE OFFERTE

In vista della fine del 2025, Smart propone inoltre ulteriori agevolazioni su Smart #1, Smart #3 e Smart #5. Vediamole.

smart #5

TAN agevolato al 1,99% su finanziamento e leasing

Noleggio maggiore di 36 mesi con primo canone omaggio

In caso di acquisto i contanti: sconto incondizionato fino a 3.000 euro IVA inclusa.

Easy Trade-In: sconto fino a 5.000 euro con permuta.

smart #3

TAN agevolato al 2,99% su finanziamento e leasing e sconto fino a 1.000 euro.

In caso di acquisto in contanti: fino a 1.500 euro di sconto IVA inclusa.

In caso di Trade-In: fino a 2.500 euro IVA inclusa.

smart #1