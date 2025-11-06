GAC Hytec SSR da record: questa supercar è l'elettrica più veloce in drift

Un nuovo record di velocità massima per auto elettriche? Un nuovo giro record al Nürburgring? Niente di tutto questo ma la supercar elettrica GAC Hytec SSR ha stabilito comunque un nuovo record del mondo, per quanto estremamente particolare. Quale? Stando a quanto comunicato dalla casa automobilistica, questo modello ha centrato un nuovo Guinness World Record per la più alta velocità di un drift mai raggiunta da un veicolo elettrico. Già, un drift eseguito con successo a ben 213,523 km/h.

UN DRIFT DA RECORD

Un record davvero molto particolare che la casa automobilistica cinese ha comunicato attraverso il suo account su weibo un paio di giorni fa. Ma come si può certificare un record del genere? Per entrare nel libro del Guinness World Records, la vettura deve mantenere un angolo di imbardata di 30 gradi, superando i 207 km/h per almeno 50 metri. La GAC Hytec SSR è riuscita a farlo, andando anche oltre visto che il drift è stato eseguito a oltre 213 km/h.

Il tentativo record è stato effettuato da Ye Zhicheng, un pilota professionista che ha sottolineato la complessità della prova che richiede un coordinamento preciso tra i sistemi di controllo del veicolo e gli input del pilota. A quanto pare, il drift record è stato immortalato in un filmato che è stato fatto vedere all’interno di un cortometraggio legato ai XV Giochi Nazionali cinesi che si svolgeranno tra pochi giorni.

LA SUPERCAR

Record molto particolare a parte, vediamo quali sono le caratteristiche della GAC Hytec SSR, nota in passato come Hyper SSR. Presentata ufficialmente nel 2022, è la prima supercar elettrica prodotta in serie da GAC attraverso il sotto-marchio Hyper. Il modello adotta un powertrain con tre propulsori elettrici la cui potenza complessiva di sistema arriva a ben 900 kW, cioè oltre 1.220 CV. Numeri che permettono alla Hytec SSR di poter disporre di prestazioni elevatissime. Per passare da 0 a 100 km/h servono appena 1,9 secondi. Sono 3 le varianti disponibili: Standard, Ultimate e Track. I prezzi vanno da 1,286 milioni di yuan a 1,686 milioni di yuan (circa 156.800 euro – 205.600 euro).