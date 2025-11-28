Smart, è arrivato il Black Friday: sconti e promozioni per Smart #1 e #3

Anche Smart approfitta del Black Friday per lanciare delle promozioni legate ai suoi modelli Smart #1 e Smart #3. Si tratta di offerte differenziate per acquisto, leasing, noleggio e permuta, valide fino al 31 dicembre 2025 o a esaurimento disponibilità. Dunque, cosa ha deciso di offrire la casa automobilistica per spingere sulle vendite di questi due SUV elettrici? Andiamo a scoprirlo.

OFFERTE SMART PER IL BLACK FRIDAY

Partiamo dalle versioni Premium e 25th Anniversary della Smart #3. Per un numero limitato di vetture in pronta consegna, ecco cosa offre la casa automobilistica

Fino a 9.000 euro di supervalutazione in caso di permuta

Fino a 8.000 euro di sconto in caso di acquisto in contanti

Tassi agevolati su formule di leasing o finanziamento

Ma per il Black Friday, Smart propone ben altro. Per chi ha già ordinato una nuova Smart ma i tempi d’attesa superano le 4 settimane, Smart propone Gimme # Waiting for, cioè un noleggio di una Smart in attesa della consegna del modello ordinato. Ecco i canoni del noleggio validi fino alla fine dell’anno.

Smart #1 a partire da 450 al mese – pneumatici invernali (+ 30 euro/mese) IVA Inclusa Smart #3 a partire da 490 al mese – pneumatici invernali (+ 30 euro/mese) IVA Inclusa Smart #5 a partire da 800al mese – pneumatici invernali (+ 45 euro/mese) IVA Inclusa

ALTRE PROMOZIONI

Andiamo avanti e facciamo altre esempi. Per Smart #1 Pure con Leasing smart per privati e imprese, queste sono le condizioni fino a fine anno.

Canone: 409,03 euro iva inclusa al mese

Anticipo/permuta: 7.009 euro iva inclusa

iva inclusa Durata: 35 mesi

Riscatto finale: 15.745.74 euro iva inclusa

Tasso fisso: 2,99% – TAEG 5,09%

Se invece interessa la Smart #3 Pro in leasing, questa è l’offerta.

Canone: 530,38 euro iva inclusa al mese

Anticipo/permuta: 8.507,73 euro iva inclusa

Durata: 35 mesi

Riscatto finale: 16.114 euro iva inclusa

Tasso fisso: 2,99% – TAEG 5,01%

Ma non è finita perché per il Black Friday e comunque fino a fine anno per Smart #1 e #3 ci sono 3.000 euro di sconto per gli acquisti in contanti senza obbligo di permuta o finanziamento. Per Smart #1 Pure, in particolare, si arriva a 4.000 euro. Ci sono poi fino a 4.000 euro di vantaggi con il Trade-In smart (permuta usato). Infine, fino all’8% di sconto con smart Mobility RENT (noleggio a lungo termine).