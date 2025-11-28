Toyota GR GT, la nuova supercar sta arrivando ed è pronta a stupire

Toyota Gazoo Racing si prepara a portare al debutto la sua nuova supercar il 5 dicembre. Di questo modello molto atteso abbiamo già scritto diverse volte e finalmente sta per essere svelato. La prossima settimana scopriremo tutti i segreti di quella che viene considerata come l’erede spirituale della Lexus LFA. Il nome? Si chiamerà GR GT. Curiosità, a pochi giorni dalla presentazione ufficiale, in Giappone è stato trasmesso uno spot televisivo in cui si intravede il nuovo modello accanto ai suoi predecessori, la LFA e la 2000GT. Si tratta di un’opportunità per provare a capire qualcosa di più dell’aspetto della sportiva, sebbene Toyota abbia ridotto la luminosità per oscurare i dettagli.

IN ARRIVO UNA NUOVA SPORTIVA: AVRÀ UN V8?

Per chi non ne avesse seguito lo sviluppo, la nuova supercar è la versione di serie del concept da corsa Toyota GR GT3, presentato per la prima volta al Salone dell’Auto di Tokyo del 2022. Nel corso del tempo, sono stati visti diversi prototipi della sportiva intenti ad effettuare test su strada. Da quanto possiamo vedere fino a questo momento, l’auto presenta richiami stilistici alla Lexus LFA e sfoggia fari a LED che ricordano la Toyota GR86, una griglia sottile e ampie prese d’aria sul paraurti. Il posteriore presenta fari a LED a tutta larghezza. Lo spot televisivo conferma che l’auto in realtà non sarà proposta a marchio Toyota ma sarà un modello di GR, la divisione racing e ad alte prestazioni di Gazoo Racing, che da poco la casa automobilistica ha reso un marchio indipendente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lexus Enthusiast (@lexusnews)

Sebbene il video mostri chiaramente la versione stradale, già sappiamo che nei piani di Toyota c’è anche una variante per la pista con specifiche GT3. E il motore? Sebbene Toyota non abbia ancora detto nulla di ufficiale, il cuore pulsante della GR GT dovrebbe essere un V8 biturbo di 4 litri di cilindrata. Si vocifera, inoltre, che possa essere abbinato ad un sistema ibrido. La potenza combinata dovrebbe superare i 600 CV.

Insomma, sta arrivando qualcosa di davvero speciale e presto ne sapremo molto di più con il debutto della nuova GR GT. Con la presentazione ne sapremo di più anche dell’arrivo sul mercato europeo.