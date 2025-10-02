Nuova Mercedes CLA alla prova del GRA: questa è la sua vera autonomia

Quanta strada percorre davvero la nuova Mercedes CLA elettrica? Al momento della presentazione, la casa automobilistica aveva dichiarato un’autonomia di 694-792 km per la CLA 250+, il modello più efficiente dotato di un motore da 200 kW e una batteria da 85 kWh. Questo è il dato secondo il ciclo WLTP. Ma nell’utilizzo reale di tutti i giorni? Mercedes ultimamente ci ha abituati ad effettuare diversi test di autonomia ma per lo più con i suoi concept che puntano molto proprio sul concetto dell’efficienza. Basta concept perché Mercedes ha preso la sua nuova CLA elettrica portandola sul GRA, il Grande Raccordo Anulare di Roma, per metterla a prova e scoprire quanta strada è in grado di percorrere con un pieno di energia.

Questa sfida è stata affrontata proprio da due Mercedes CLA 250+ ed il risultato è stato convalidato dal team istruttori di Guida Sicura ACI Vallelunga che hanno seguito le vetture durante tutta la prova.

LA SFIDA DEL GRA

Il Grande Raccordo Anulare che circonda la Capitale è lungo poco più di 68 km e le Mercedes CLA sono riuscite a percorrere 10 giri per un totale di 701 km ad una velocità media di 85 km/h. Alla fine, era rimasta un’autonomia residua di 30 km. Un risultato, dunque, che dimostra l’efficienza della vettura e le sue potenzialità. Ovviamente, il test è avvenuto in condizioni reali con la strada aperta al traffico.

PREZZO

La nuova Mercedes CLA è disponibile sul mercato italiano con prezzi a partire da 56.665 euro con la motorizzazione 250+ in versione Advanced. Disponibile al lancio anche la versione 350 4MATIC, con il listino che parte da 62.265 euro. Quattro gli allestimenti disponibili: Advanced, Advanced Plus, Premium, e Premium Plus.