Mercedes, punta tutto sui nuovi V8: il piano per vendere più AMG che mai

Mercedes si è detta favorevole alla reintroduzione nel circus dei V8 dal 2030, ma senza dimenticare la parte elettrica. In sostanza la Casa costruttrice che si è costruita la sua fama sui poderosi V8 e la loro sinfonia targata AMG è pronta a tornare all’old school. Per offrire maggiore brio e piacere di guida la tecnologia ibrida del futuro potrebbe essere impostata su V8 innovativi.

La notizia di un ritorno alle origini nella massima categoria del Motorsport potrebbe avere un impatto anche sulla futura produzione di Ferrari. Gli appassionati storici, ovvero coloro che hanno il potere di acquisto per comprare auto di ultima generazione, si sono lamentati negli ultimi anni delle performance e del sound dei V6. Il capo di AMG, Michael Schiebe, ha confessato che il marchio sta tornando alle sue origini.

Obiettivi ambiziosi

Il numero 1 di AMG, letteralmente “società costruzione e sviluppo di motori a responsabilità limitata", sogna di vendere “più AMG che mai". Al di là della velocità pura, verranno create vetture in grado di emozionare. Alla base di questo nuovo approccio c’è un nuovissimo V8 con albero a gomiti piatto (flat-plane crank). Si tratta di un tipo di albero motore in cui i perni sono disposti sullo stesso piano, solitamente a 180° l’uno dall’altro.

I rumor parlano di un V8 progettato per soddisfare le moderne e più severe normative sulle emissioni senza perdere la sua essenza. Le configurazioni con albero a gomiti piatto sacrificano il sound profondo per cui l’azienda tedesca nota per la collaborazione con Mercedes-Benz dovrà tirar fuori dal cilindro un capolavoro. I tecnici dovranno trovare il modo di conservare il patrimonio genetico senza snaturare il sound.

Nuovo corso

Il discorso di una riproposizione su tutta la gamma AMG di innovativi motori V8 non significa abbandonare i veicoli elettrici e ibridi. La Casa di Stoccarda, dopo tutti gli investimenti fatti nel green, continuerà a innovare i propulsori per renderli più entusiasmanti e coinvolgenti. Di base, sullo stampo di BMW, Mercedes mira a massimizzare le vendite offrendo una gamma variegata di proposte. Chi vorrà una AMG evoluta sui nuovi motori V8 potrà trovare ampia soddisfazione, tuttavia, ci saranno tante altre strade alternative per chi si è lasciato coinvolgere dal nuovo corso.

“Siamo aperti a nuove normative sui motori – ha annunciato a The Race il team principal della Mercedes Toto Wolff – amiamo i V8. Sono sinonimo di grandi successi e, dal nostro punto di vista, sono un motore Mercedes puro. Raggiunge regimi elevatissimi, ma come possiamo fornirgli energia sufficiente dalla batteria per non perdere il contatto con la realtà? Se puntassimo al 100% sulla combustione, potremmo sembrare un po’ ridicoli nel 2031 o nel 2030 dobbiamo tenerne conto, semplificare il tutto e realizzare un mega-motore”. Parole che suonano come un invito a non guardare solo al passato, ma a proiettarsi a un compromesso green.