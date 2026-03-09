Mercedes CLA 2026: quando l’ibrido raccoglie l’eredità del diesel

Per anni è stato il diesel la risposta più semplice alla domanda su come conciliare prestazioni e consumi contenuti. Ora, almeno per la nuova Mercedes-Benz CLA, il testimone passa all’ibrido. Con la nuova generazione della sua berlina compatta, Mercedes-Benz introduce infatti una motorizzazione mild hybrid a 48 volt che punta a replicare proprio quelle qualità che avevano reso il diesel così popolare. Ovvero efficienza, autonomia e una guida rilassata nella vita di tutti i giorni.

Ma il cambiamento non è soltanto tecnico. E’ anche simbolico. La CLA nasce sulla nuova piattaforma MMA, un’architettura pensata fin dall’inizio per accogliere sistemi elettrificati. In altre parole, il modello è progettato per vivere in un’epoca in cui l’elettrificazione (in forme diverse) diventa la norma. E l’ibrido leggero rappresenta probabilmente il punto di equilibrio più realistico per molti automobilisti.

Un nuovo motore elettrificato per la CLA

Sotto il cofano debutta quindi un motore turbo quattro cilindri da 1,5 litri completamente riprogettato. Il propulsore lavora insieme a un sistema elettrico integrato nella trasmissione automatica a doppia frizione a otto rapporti. Non è un dettaglio da poco. In quanto il motore elettrico non è semplicemente “di supporto”, ma è parte integrante del sistema di trasmissione, con benefici concreti nella fluidità di marcia.

La componente elettrica è alimentata da una batteria agli ioni di litio da 48 volt con una capacità di 1,3 kWh. In pratica, l’auto può muoversi in modalità elettrica nelle situazioni più favorevoli. Ad esempio nelle manovre o nel traffico urbano. E perciò sfruttare la funzione di veleggiamento quando si viaggia a velocità costante. L’energia recuperata nelle fasi di frenata viene poi riutilizzata nelle accelerazioni successive, riducendo il lavoro del motore termico.

Efficienza e consumi: l’ibrido al posto del diesel

Non si tratta di un’ibridizzazione radicale come nei sistemi full hybrid, ma è proprio questo il punto. L’idea è migliorare l’efficienza senza cambiare completamente l’esperienza di guida. Il risultato, almeno sulla carta, sono consumi che nella versione CLA 180 si aggirano intorno ai 5 litri per 100 chilometri. Numeri che fino a qualche anno fa erano appunto tipici delle versioni diesel.

Anche dal punto di vista tecnico il motore introduce soluzioni interessanti. Utilizza infatti il ciclo Miller, una configurazione pensata per aumentare l’efficienza termica riducendo le perdite energetiche. In combinazione con il supporto elettrico, il sistema permette di mantenere prestazioni adeguate senza penalizzare i consumi.

Un abitacolo sempre più digitale

Se sotto la carrozzeria la rivoluzione è soprattutto tecnica, nell’abitacolo il cambiamento è più evidente. La nuova CLA prosegue nel percorso di digitalizzazione già avviato negli ultimi modelli della casa tedesca. L’ambiente interno è dominato da superfici digitali e dal nuovo sistema operativo MB.OS, che gestisce infotainment, assistenza alla guida e servizi connessi.

Il sistema MBUX di ultima generazione integra anche funzioni di intelligenza artificiale e servizi sviluppati in collaborazione con aziende tecnologiche come Microsoft e Google. Il risultato è un’interfaccia più reattiva e personalizzabile, pensata per adattarsi alle abitudini del conducente.

Design sportivo e posizionamento nella gamma

Esteticamente la CLA rimane fedele alla formula che l’ha resa riconoscibile negli anni. Una berlina compatta con linee da coupé. Le proporzioni restano sportive, con una silhouette bassa e filante, mentre il frontale introduce nuovi elementi luminosi e una griglia anteriore illuminata che sottolinea l’impronta tecnologica del modello.

Per il mercato italiano la nuova CLA Hybrid viene proposta con quattro livelli di allestimento – Advanced, Advanced Plus, Premium e Premium Plus – con un prezzo di partenza fissato a 47.296 euro per la CLA 180 Advanced.

Il passaggio di fase nella strategia Mercedes

Più che una semplice nuova motorizzazione, la CLA Hybrid rappresenta un passaggio di fase. Non è ancora elettrica pura, ma nemmeno legata ai motori tradizionali come in passato. In mezzo c’è questa soluzione ibrida leggera che, almeno nelle intenzioni di Mercedes, dovrebbe offrire il meglio di entrambi i mondi. E se davvero riuscirà a sostituire il diesel nel cuore degli automobilisti europei, lo dirà soltanto la strada.