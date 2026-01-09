Leapmotor B10 REEV Hybrid, 900 km con il range extender: stop all'ansia da autonomia

Leapmotor protagonista al Salone di Bruxelles 2026. La casa automobilistica cinese sostenuta da Stellantis sta crescendo velocemente ed intende ampliare la sua presenza in Europa attraverso una gamma sempre più ampia. Il salone è stata quindi l’occasione per portare al debutto la nuova Leapmotor B10 REEV Hybrid, versione range extender del SUV elettrico che già conosciamo.

LEAPMOTOR B10 EREV HYBRID: CARATTERISTICHE E PREZZI

Il SUV Leapmotor B10 viene adesso proposto anche in versione range extender per avvicinare chi ancora non si fida delle auto 100% elettriche e teme autonomia e ricarica. La nuova B10 REEV Hybrid adotta la tecnologia range extender già vista sulla C10 REEV. Abbiamo quindi un motore benzina 4 cilindri di 1,5 litri con funzione di generatore che ricarica la batteria nei lunghi viaggi. Le complete specifiche non sono state comunicate. Comunque, il motore elettrico (quello della versione 100% elettrica è da 218 CV) è alimentato da una batteria da 18,8 kWh che permette 80 km in elettrico. Grazie al sistema range extender, con un pieno di benzina si può arrivare ad un’autonomia combinata fino a 900 km. Quattro modalità di gestione dell’energia: EV+, EV, Fuel e Power+ che consentono al conducente di adattare prestazioni ed efficienza alle proprie esigenze.

Per il resto, è la solita Leapmotor B10 che conosciamo le cui misure sono 4.530 mm di lunghezza, 1.885 mm di larghezza, 1.655 mm di altezza, passo di 2.735 mm. All’interno dell’abitacolo troviamo la strumentazione digitale ed un sistema infotainment da 14,6 pollici dotato del sistema operativo LEAP OS 4.0 Plus e alimentato dal chipset Qualcomm 8155. La Leapmotor B10 REEV Hybrid è proposta con una gamma composta da due allestimenti — Life e Design— sei colori esterni e tre allestimenti interni. Gli ordini apriranno oggi 9 gennaio nel mercato belga, con un prezzo di listino a partire da 29.900 euro. Seguiranno gli altri mercati europei (tra cui l’Italia) entro la fine del mese di gennaio. Dunque, presto arriveranno maggiori dettagli per l’Italia.