Tesla Model Y Standard, più autonomia con la Long Range: ecco caratteristiche e prezzo

A ottobre 2025 aveva fatto il suo debutto in Italia la nuova Tesla Model Y Standard, versione che possiamo definire più “essenziale” del SUV elettrico americano per poterla proporre ad un prezzo maggiormente competitivo. Adesso, un po’ a sorpresa, la casa automobilistica ha annunciato un’ampliamento della gamma della Model Y con l’introduzione di una nuova variante della versione Standad: la Long Range.

CARATTERISTICHE

Dunque, Tesla ha deciso di proporre l’allestimento entry level del suo SUV elettrico in abbinamento con una più lunga autonomia. In pratica, si tratta della Model Y Standard RWD con una batteria più grande che permette di ottenere una lunga percorrenza. Sappiamo che la casa automobilistica non scende molto nei dettagli quando si tratta di specifiche tecniche. Comunque, questo modello, da configuratore, può contare su 657 km di autonomia, contro i 534 km della Standard RWD. Le prestazioni sono invece le medesime e cioè velocità massima di 201 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,2 secondi. Stando al sito Tesla, il motore è da 220 kW. Per questo modello si parla poi di consumi pari a 12,7 kWh/100 km e della possibilità di ricarica in corrente continua fino ad una potenza di 250 kW.

Per il resto, è la Model Y Standard che conosciamo e che abbiamo avuto modo di provare di recente. Dunque design più semplice con un frontale senza la barra a LED che unisce i fari, cerchi dedicati e soprattutto un abitacolo semplificato, senza ad esempio il display posteriore da 8 pollici.

PREZZO

Quanto costa in Italia la nuova Tesla Model Y Standard Long Range? 46.990 euro, cioè appena 3 mila euro di meno della versione Premium Long Range a trazione posteriore, completa di tutto.