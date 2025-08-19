Tesla Model Y L: al via gli ordini in Cina. Ecco il prezzo ufficiale

Tesla Model YL è disponibile in preordine in Cina. Nei mesi scorsi si è parlato tanto anche di prezzi, che secondo alcune indiscrezioni della stampa si sarebbero dovuti aggirare intorno ai 300.000 yuan (35.800 euro circa). Non ci si sbagliava di tanto, in quanto il prezzo di lancio ufficiale sul sito cinese è di 339.000 yuan (circa €40.415).

QUALI SONO LE PRINCIPALI DIFFERENZE?

Ricordiamo ciò che differenza la versione a passo lungo del SUV della casa americana da quella standard.

La linea del tetto è stata ridisegnata e lo spoiler posteriore è stato modificato per conferire un aspetto più filante, dettagli che le consentono di raggiungere un coefficiente di resistenza di 0,216.



Differenze anche nelle dimensioni, che ovviamente crescono e arrivano ora a, con un

Internamente il modello è dotato di un nuovo display da 16 pollici e dettagli come una inedita base di ricarica wireless, un aggiornato impianto audio e la presenza di porte di ricarica per ogni sedile, fino alla terza fila, mirano a elevare gli standard in termini di comfort a nuovi livelli.

Cresce anche la capacità di carico che arriva a, con i sedili abbattuti, a 2.539 litri.



Ricordiamo anche che la nuova Model YL è equipaggiata con un: quello anteriore sviluppa finomentre quello posteriore raggiungepermettendo al SUV uno scatto daL’energia viene fornita da una batteria agli ioni di litio dache secondo il ciclo CLTC può far percorrere alla vettura fino a 751 km con un consumo medio di 12,8 kWh/100 km.Il lancio cinese della nuova Model Y L avviene in un mercato di SUV elettrici, in cui diversi veicoli con posizionamento e prezzo molto simili, si contendono l’attenzione dei consumatori.