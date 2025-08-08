Tesla Model Y passo lungo: il SUV a 6 posti con batteria LG da 82 kWh e 751 km di autonomia

La Tesla Model Y a passo lungo e a 6 posti chiamata anche Model YL si sta preparando a sbarcare sul mercato della Cina. Alcune settimane fa grazie al solito sito del Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese (MIIT) abbiamo scoperto le sue prime caratteristiche tecniche. Successivamente, Tesla aveva confermato il debutto di questo modello per l’autunno. Adesso, sempre grazie al sito del MIIT arrivano ulteriori informazioni tecniche, questa volta sull’autonomia e sulla batteria di questa particolare versione del SUV elettrico.

SPECIFICHE TECNICHE

PASSO LUNGO PER PIÙ SPAZIO A BORDO

Dunque, la Tesla Model YL adotta un pacco batteria fornito da LG Energy Solution, con una capacità di. Pesa 465 kg, per una densità energetica di 176 Wh/kg. L’autonomia? Grazie a questo accumulatore la Tesla Model Y a passo lungo può contare su di una percorrenza di. Attenzione, ricordiamo che quando parliamo di autonomia in Cina si tratta sempre di valori secondo il ciclo di omologazione, molto più generoso di quello WLTP. La batteria alimenta, quello anteriore dae quello posteriore da. Mancano da conoscere solo le prestazioni della Model YL ma non dovrebbero essere troppo differenti da quelle della classica versione Long Range AWD (la velocità massima dovrebbe rimanere di 201 km/h). I numeri esatti li scopriremo quando questo modello farà ufficialmente il suo debutto in Cina.

PREZZI

La nuova Tesla Model YL. A titolo di confronto, il SUV nella versione “normale" a 5 posti misura 4.797 mm lunghezza x 1.920 mm larghezza x 1.624 mm altezza, con un passo di 2.890 mm. Grazie a questo aumento delle dimensioni, sarà possibile offrire più spazio all’interno dell’abitacolo per poter proporre 6 posti. Per il resto, la Model YL non presenterà alte differenze con le altre varianti del SUV elettrico.

Tesla non ha ancora comunicato ufficialmente i prezzi di questo modello ma secondo la stampa cinese potrebbe essere proposto ad un costo intorno ai 300.000 yuan (poco meno di 36.000 euro).