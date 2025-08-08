La nuova Suzuki Jimny a 5 porte arriva in Italia grazie agli importatori. Ecco quanto costa

La Suzuki Jimny non ha certo bisogno di grandi presentazioni. Questo fuoristrada è una vera icona e chi ne possiede uno se lo tiene molto stretto. Purtroppo, le normative sulle emissioni sempre più stringenti hanno portato la casa automobilistica ad iniziare ad eliminare il suo fuoristrada dalla gamma europea. Infatti, in diversi Paesi è disponibile solamente con omologazione autocarro. Altrove, invece, le cose sono ben differenti e la Jimny è pure proposta in una versione leggermente più lunga e a 5 porte. In Giappone ha avuto un’accoglienza straordinaria con ordini record. In Europa ufficialmente non arriverà però c’è la carta degli importatori che si può giocare per poter mettere le mani su questa particolare versione del fuoristrada.

Questo vale anche per l’Italia. Infatti, Fioravanti Motors ha annunciato di aver reso disponibile all’interno della sua gamma di vetture proprio la Suzuki Jimny a 5 porte e non solo nella versione standard dato che è stato deciso di personalizzarla attraverso un kit predisposto appositamente che può essere richiesto a parte.

UNA SUZUKI JIMNY PERSONALIZZATA

PREZZO

La versione a 5 porte del fuoristrada giapponese è un po’ più lunga del modello a 3 porte. Presenta infatti una. Le maggiori dimensioni permettono di offrire un migliore accesso alla vettura per i passeggeri posteriori, oltre ovviamente a garantire loro maggiore spazio. Per il resto è la solita Jimny che tutti conosciamo ed apprezziamo e cioè un fuoristrada dotato di un telaio a longheroni e caratterizzato dalla presenza di unNel caso del modello importato in Italia, è stato predisposto pure unche comprende pneumatici maggiorati da 235 su cerchi da 15 pollici, carreggiate allargate, un rialzo di 5 cm, portapacchi in metallo e perfino un verricello Warn. L’importatore fa sapere che per chi cerca una maggiore efficienza nei consumi, è pure disponibile un. In ogni caso, la Suzuki Jimny a 5 porte può essere richiesta con varie personalizzazioni.

Andando a curiosare sullo store dei modelli già disponibili dell’importatore, possiamo vedere che la Suzuki Jimny a 5 porte è proposta a partire da 43.900 euro.