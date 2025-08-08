Motore V8 Hemi ancora protagonista in casa Jeep: in arrivo nuovi modelli

Il motore V8 Hemi non solo continuerà ad essere proposto ma troverà sempre più spazio all’interno della gamma Jeep. I tempi in cui l’ex CEO di Stellantis Tavares voleva eliminare questa motorizzazione sono molto cambiati e come abbiamo visto, con il nuovo CEO Filosa al comando del Gruppo, questo motore tanto amato sul mercato americano non sparirà, anzi, troverà una nuova vita. Nel 2024, Jeep lanciò la Wrangler 392 Final Edition come ultimo saluto per il V8 Hemi. Fortunatamente non è stato così e a “grande richiesta” questo modello è stato riproposto nel 2025. Ma questo è solo l’inizio….

IN ARRIVO ALTRI MODELLI JEEP V8

Ottima notizia per gli appassionati della Wrangler: il potente V8 eroga 350 kW / 476 CV e 637 Nm di coppia e permette al fuoristrada di accelerare da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h) in appena 4,5 secondi e di percorrere il quarto di miglio in 13 secondi netti. Sebbene sia un fatto positivo che la Wrangler con il V8 Hemi sia stata riproposta grazie al suo successo, all’orizzonte c’è ben altro. Infatti, il CEO di Jeep Bob Broderdorf ha confermato che arriveranno altri modelli dotati del motore V8. Con il ritorno del marchio SRT c’è già chi si immagina l’introduzione di alcune versioni ad alte prestazioni di modelli come la Grand Cherokee. Infatti, non è difficile immaginare il ritorno del V8 Hemi anche sui grandi SUV del marchio americano.



Solo il tempo ci dirà cosa accadrà visto che ufficialmente non sappiamo ancora su quali modelli tornerà il V8, ma Broderdorf ha affermato che i motori sono il “cuore e l’anima" dei veicoli, quindi dovranno entusiasmare i clienti. Inoltre, è convinto che i nuovi veicoli apriranno nuove opportunità per il marchio e attireranno nuovi acquirenti. Insomma, sono in arrivo novità interessanti. Pare che non bisognerà attendere molto per scoprire cosa bolle in pentola. Non rimane quindi che aspettare gli annunci da parte della casa automobilistica.