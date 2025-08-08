Bentley Batur Convertible: capolavoro da collezione per l’ultimo W12

Complessivamente saranno realizzati 16 esemplari della Batur Convertible, una vera e propria opera d’arte su 4 ruote di Bentley costruita dal reparto di personalizzazione Mulliner. La costruzione della prima Batur Convertible è stata completata. La sportiva, ricordiamo, sarà l’ultimo modello della casa automobilistica inglese ad adottare il motore W12 biturbo di 6 litri che in questa versione eroga una potenza di 750 CV. Le emozioni alla guida sono quindi assicurate.

LUSSO E CURA ARTIGIANALE

Il primo esemplare della Batur Convertible è un modello davvero unico frutto della collaborazione tra il cliente e il team di Mulliner. La vettura presenta una particolare, una sorta di colore argento. L’auto è poi attraversata da una striscia nera lucida con dettagli in Mandarin che parte dal radiatore e prosegue fino alla parte posteriore. La caratteristica griglia della Batur è rifinita in Beluga lucido con dettagli in colore arancione. Le stesse tonalità sono riprese nei cerchi in lega.Esclusività e. Per esempio, il sedile del conducente è rifinito in pelle nera Beluga e in Alcantara, con il motivo Batur di Mulliner ripreso sui supporti dei sedili e sugli inserti delle portiere con cuciture a contrasto Linen e Mandarin. Il passeggero, invece, può contare su di un sedile sportivo in pelle Linen e Alcantara con dettagli Mandarin. Per questo esemplare è stato quindi adottato lo schema “" dove lo spazio del conducente e quello del passeggero sono volutamente separati da scelte stilistiche differenti. La doppia scelta cromatica è ripresa anche per l’area dei bagagli. Non mancano poi dettagli in alluminio e titanio a rimarcare l’esclusività ed il lusso della Batur Convertible. Per esempio, in titanio sono realizzati le palette del cambio, le bocchette dell’aria e alcuni comandi rotativi.

Per la Batur Convertible è stato realizzato anche un apposito ed esclusivo set di valigie su misura. Con il termine della produzione di questa speciale serie limitata, il motore W12 andrà in pensione. Alla Monterey Car Week, Bentley porterà la Batur Convertible ma non questo esemplare, bensì la Batur Convertible Car Zero, sostanzialmente il prototipo usato dal marchio inglese per i test di sviluppo.