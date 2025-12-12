Record su neve e ghiaccio, questa Bentley Flying Spur Speed ha raggiunto i 193 km/h

Un tracciato lungo 3,3 km ma non di asfalto perché ci troviamo nel nord della Svezia. Stiamo parlando del circuito del Drivecenter Arena a soli 160 km dal Circolo Polare Artico e collocato in un’ex base aerea militare. Tutto il tracciato è interamente ricoperto da uno strato di neve e ghiaccio spesso ben 30 cm. In questo scenario probabilmente più adatto ai fuoristrada che alla vetture “normali", Bentley ha deciso di mettere alla prova la sua Flying Spur Speed per dimostrare tutte le sue potenzialità. Com’è andata? Con un tempo sul giro di 2 minuti e 58 secondi, la Flying Spur Speed ha ottenuto il record assoluto sul giro in condizioni invernali.

Ancora più rilevante la velocità massima raggiunta a vettura durante il giro record. Nonostante lo strato di neve e ghiaccio ed un rettilineo lungo appena 450 metri, è stata raggiunta una velocità massima di 193 km/h.

NON É IL PRIMO RECORD DI BENTLEY

Questo record su neve e ghiaccio non è il primo nella storia di Bentley. Già perché nel 2007 e ne 2011 ha ottenuto due ulteriori record di velocità su ghiaccio. La casa automobilistica ha inoltre ottenuto un record di durata stabilito da una Turbo R al Millbrook Proving Ground nel Regno Unito nel 1986 ad una media di 225 km/h tenuta per un’ora. Curiosità, la Flying Spur Speed del giro record è stata personalizzata con i colori della Turbo R oggi custodita all’interno della Bentley Heritage Collection. Dunque, tinta della carrozzeria in Brooklands Green con dettagli gialli ed interni in Linen, Cumbrian Green e Open Pore Walnut.

LA BENTLEY FLYNG SPUR SPEED

La Flying Spur Speed ​​è un’auto progettata per offrire prestazioni di altissimo livello e dispone di un powertrain ibrido Plug-in composto da un motore V8 di 4 litri di cilindrata abbinato ad un motore elettrico e ad un cambio automatico a 8 rapporti. La potenza massima di sistema arriva a ben 782 CV con 1.000 Nm di coppia quando si sceglie la modalità Sport. Lo scatto da 0 a 100 km/h viene coperto in soli 3,5 secondi. L’unità elettrica da 190 CV è alimentata da una batteria con una capacità di 26,9 kWh che permette 76 km di autonomia in modalità solo elettrica. Con il solo motore elettrico si può arrivare fino a 140 km/h. Insieme, il V8 e il motore elettrico forniscono alla nuova Flying Spur un’autonomia totale di 829 km (pieno di benzina + batteria carica).

La dinamica di guida è affidata al Bentley Performance Active Chassis di serie che somma il Bentley Dynamic Ride, l’asse posteriore sterzante, un differenziale autobloccante elettronico e la nuova generazione dell’ESC. C’è anche la trazione integrale, mentre la distribuzione del peso arriva a 48,3:51,7. Per una migliore trazione su neve e ghiaccio, la Bentley Flying Spur Speed utilizza il torque vectoring attivo. Per il giro record, l’ESC è stato disattivato e ovviamente l’auto montava pneumatici invernali chiodati.