BYD aggiorna i suoi modelli: arriva il nuovo motore TZ200XYAT da 326 CV

BYD non si sta limitando a lanciare sul mercato nuovi modelli ma sta lavorando anche a migliorare quelli già esistenti. L’ultima novità riguarda l’ampliamento dell’utilizzo di un nuovo motore elettrico più potente su diverse vetture. Come riporta la stampa cinese, il motore TZ200XYAT sarà installato sui modelli Seal 07 EV, Seal 06 GT, Seal 06 EV, Qin Max, Han EV e Ti3, coprendo quindi sia la serie Dynasty che Ocean. Questa nuova unità eroga 240 kW (326 CV) di potenza massima e adesso sarà utilizzata nelle versioni top di gamma dei modelli precedentemente menzionati.

NON SOLO POTENZA

Il TZ200XYAT è un motore sincrono a magneti permanenti con una potenza nominale di 120 kW e una potenza di picco di 240 kW. Motore sviluppato non solo per essere potente ma pure efficiente. Aspetti interessanti, tale unità è compatibile con l’architettura a 800 V delle piattaforma di BYD oltre a supportare il sistema Megawatt Flash Charge, che a quanto pare sfrutta pure gli avvolgimenti del propulsore per ricaricare la batteria. La scheda tecnica del motore elettrico TZ200XYAT parla anche di sistemi di raffreddamento diretto, avvolgimenti dello statore a filo piatto a dieci strati e lamiere di acciaio al silicio dello statore con uno spessore di 0,2 mm. Questa nuova unità può essere utilizzata anche nelle configurazioni dual motor.

BYD ha sviluppato il motore per essere integrato nelle sue più recenti piattaforme tra cui l’e-Platform 3.0 Evo e la nuova “Super e-Platform” da 1000 V. Il motore è stato sviluppato internamente dalla casa automobilistica e può contare sulla tecnologia al carburo di silicio (SiC). Curiosità, questo motore non è stato pensato per un utilizzo esclusivo nelle auto. Infatti, può essere integrato anche negli autobus elettrici. BYD distingue il motore TZ200XYAT dalle altre unità ad alta potenza della sua gamma, come TZ220XYAE e TZ220XYBS. Questi motori appartengono alla più ampia famiglia TZ220XY e vengono solitamente impiegati come motori anteriori in configurazioni dual motor su modelli ad alte prestazioni.