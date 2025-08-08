BYD Song Plus EV colpita da 3 fulmini: passeggeri illesi e nessun danno | Video

Le auto elettriche, come tutti i veicoli, affrontano crash test e collaudi di ogni tipo durante il loro percorso di sviluppo che certificano l’affidabilità e la sicurezza. Quanto successo a una BYD Song Plus EV dimostra ancora una volta l’affidabilità di queste vetture anche in situazioni davvero limite. Ma cos’è successo? Bhe in Cina questo SUV è stato colpito da un fulmine ben tre volte in rapida successione mentre attraversava l’area di servizio di Tieshan a Beihai, nel Guangxi. Il fatto è stato ripreso dalle dashcam delle auto presenti in zona e il video ha fatto rapidamente il giro della rete per via della sua particolarità.

Per i passeggeri nessun problema, solo un grande spavento. Del resto, grazie alla protezione della cosiddetta gabbia di Faraday, le auto possono garantire un ambiente sicuro per le persone in caso di temporale. Quando un fulmine colpisce il veicolo, la corrente elettrica viene infatti condotta lungo la carrozzeria metallica fino a terra. Ma la componente elettrica e cioè la batteria, il motore e la centralina della vettura? Nessun problema nemmeno per loro.

TUTTO IN ORDINE

A quanto pare, la vettura ha attivato immediatamente la funzione di spegnimento automatico una volta colpita dal fulmine. Secondo quanto riporta la stampa cinese, dopo che l’auto è stata ispezionata accuratamente, non sono state trovate tracce di cortocircuito nel pacco batteria, nella centralina o nel motore del veicolo. L’ispezione ha identificato solo i punti sul tetto in cui i fulmini hanno colpito l’auto ma per il resto la carrozzeria non presentava altre bruciature. Il veicolo è comunque ancora in fase di ispezione per ulteriori approfondimenti. Intanto, il proprietario che sta bene ha presentato una richiesta di risarcimento all’assicurazione.

Li Yunfei, direttore generale del marchio e delle pubbliche relazioni di BYD per la Cina ha ripreso quanto accaduto, evidenziando come la vettura abbia resistito senza problemi non a uno ma a ben tre fulmini.