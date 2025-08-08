Jeep Grand Wagoneer 2026, prima foto ufficiale del nuovo maxi SUV

La nuova Jeep Grand Wagoneer sta per arrivare e sarà presentata ufficialmente in autunno, mentre la produzione partirà nell’ultimo trimestre dell’anno presso lo stabilimento Stellantis del Michigan. Questo modello che sarà venduto sul mercato americano è stato protagonista di diverse foto spia nel corso degli ultimi tempi ma finalmente è quasi tutto pronto per il suo debutto ufficiale. Infatti, Jeep ha condiviso un teaser in cui possiamo vedere come sarà la nuova Jeep Grand Wagoneer 2026.

UN FRONTALE TUTTO NUOVO

Il nuovo maxi SUV adotta un frontale completamente nuovo che trae ispirazione da quello della Wagoneer S. Presenta la classica griglia a sette feritoie con barra luminosa a LED integrata, affiancata da fari più sottili. Le modifiche proseguono nella parte inferiore, con un paraurti più spigoloso, dotato di una presa d’aria più grande. Ingrandendo un po’ l’immagine, si nota un particolare importante e cioè la presenza di una porta di ricarica sul parafango anteriore, che indica probabilmente che si tratta della Grand Wagoneer 4xe. Per il maxi SUV è dunque in arrivo una motorizzazione PHEV.

Da capire se si tratterà di una classica unità ibrida Plug-in come quelle che Jeep già propone su altri modelli o di un powertrain range extender simile a quello della Ram 1500 Ramcharger come suggerisce una parte della stampa americana. Fortunatamente non ci vorrà molto tempo per scoprire tutti i segreti di questo nuovo modello dato che la presentazione si terrà in autunno. In ogni caso, accanto ad un powertrain elettrificato, la nuova Jeep Grand Wagoneer 2026 dovrebbe continuare ad essere proposta anche con una motorizzazione benzina e si specula che sotto al cofano potremo trovare il motore Hurricane 6 cilindri biturbo da 3 litri in grado di erogare poco meno di 550 CV. Non rimane, quindi, che attendere la presentazione del nuovo SUV per scoprire tutte le sue caratteristiche tecniche.