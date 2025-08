BYD supera Alfa Romeo in Italia a luglio 2025. Nella Top 20 dei marchi più venduti

BYD continua a crescere sul mercato italiano mettendo a segno un piccolo risultato storico. Infatti, la casa automobilistica cinese è entrata nella Top 20 dei marchi più venduti nel mese di luglio 2025, superando alcuni competitor nazionali storicamente consolidati su questo mercato come, per esempio, Alfa Romeo. Andiamo a vedere più da vicino i numeri di mercato di BYD in Italia.

AUMENTANO LE VENDITE E PRESTO NUOVI MODELLI

Nel mese appena concluso, BYD ha totalizzato 2.268 immatricolazioni tra auto e veicoli commerciali leggeri, pari ad una quota di mercato complessiva dell’1,7%. Anche volendo considerare solamente le auto, BYD ne ha immatricolate 1.967 unità (market share dell’1,7% del segmento), superando di pochissimo Alfa Romeo (1.953 esemplari secondo i dati di UNRAE). Nel cumulato del 2025, BYD ha registrato 13.138 immatricolazioni totali (auto + veicoli commerciali), pari a una quota dell’1,2%, segnando un incremento a tre cifre rispetto allo stesso periodo del 2024. Una crescita che si riflette anche nel solo comparto delle auto, con 11.531 immatricolazioni e la medesima quota dell’1,2%.



Guardando sempre solamente alle auto, nel segmento dei(New Energy Vehicle, cioè Plug-in + elettriche), BYD si conferma alcone unaNel cumulato del 2025, la casa automobilistica mantiene la leadership con una quota dell’11% e 11.531 immatricolazioni. Nel solo segmento delle PHEV, il marchio cinese consolida lacon, pari a una. Sul cumulato, abbiamo 8.419 unità immatricolate e una quota del 15,5%. Tra le BEV, BYD in Italia può contare su di un market share del 10% grazie anel mese. Nel cumulato, da gennaio a luglio 2025, BYD raggiunge le 3.112 unità e una quota di mercato del 6,1%.Guardando all’interno dei diversi canali del mercato delle auto, ci sono dati interessanti. Nel, BYD si colloca alcone una quota mensile del 19%. Invece, nel, il marchio cinese raggiunge unaa luglio 2025, con, mentre nel cumulato dell’anno tocca il 1,4% con 3.189 veicoli. Infine, nel comparto dei veicoli commerciali elettrici, BYD si conferma, grazie aa luglio e una. Nel cumulato dell’intero 2025, il marchio cinese mantiene laTutti questi numeri andranno a migliorare ulteriormente visto che sono in arrivo nuovi modelli nel corso del quarto trimestre dell’anno. Insomma, ci sono tutti i presupposti per chiudere il 2025 in Italia con risultati ancora più positivi.