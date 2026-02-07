BYD Great Tang, 7 posti e ricarica megawatt per il nuovo maxi SUV elettrico

BYD Great Tang è la nuova ammiraglia della serie Dynasty della casa automobilistica cinese, un maxi SUV da circa 5,3 metri di lunghezza in grado di ospitare a bordo fino a 7 passeggeri. Elettrico, sul mercato arriverà nella prima metà del 2026 ma, intanto, è apparso all’interno del database del solito sito del ministero dell’Industria e dell’Informazione Tecnologica (MIIT) cinese dove sono presenti alcune delle sue principali specifiche tecniche. Si specula che il prezzo dovrebbe essere superiore ai 400.000 yuan (circa 48.750 euro).

DIMENSIONI E DESIGN

Nuova BYD Great Tang sfoggia un linguaggio di design nuovo. Forme massicce, il maxi SUV presenta una griglia chiusa caratterizzata da una finitura cromata a forma di stella e dal logo “Tang". Il posteriore, invece, è caratterizzato da gruppi ottici a tutta larghezza. Di profilo possiamo vedere che le maniglie non sono a scomparsa e quindi il nuovo SUV è già in linea con la nuova normativa cinese. In termini di dimensioni, Great Tang misura 5.263 – 5.302 mm di lunghezza, 1.999 mm di larghezza e 1.790 – 1.800 mm di altezza, con un passo di 3.130 mm. Il peso è di 3.245 kg. Su tetto vediamo anche il sensore LiDAR per le funzionalità di assistenza alla guida. Gli interni non sono stati ancora mostrati ma possiamo aspettarci un design minimalista, strumentazione digitale ed un ampio display per il sistema infotainment.

MOTORI

Da quanto emerso dal database del MIIT, la nuova BYD Great Tang sarà proposta in 3 powertrain differenti: versioni a motore singolo con potenze di 300 kW e 370 kW, oltre ad un modello Dual Motor con un motore anteriore da 215 kW e uno posteriore da 370 kW. Nessuna informazione sulle batterie. Il SUV poggia sulla piattaforma Super e-platform e questo significa che dovrebbe supportare la ricarica megawatt che permetterà di ridurre al minimo i tempi per i rifornimenti di energia. A quanto pare, sarà la prima BYD dotata di un asse posteriore sterzante. Ne capiremo di più quando questo modello sarà ufficialmente presentato. A quel punto potremo scoprire tutte le sue caratteristiche tecniche.