Novità Denza, il monovolume D9 arriva in Europa con la tecnologia Super Hybrid

Il monovolume del brand premium di BYD è pronta a farsi largo nel car market europeo, affiancando alla versione full electric una versione plug-in all’avanguardia. Il moderno sistema di propulsione Super Hybrid DM-i, che consente un’autonomia di 210 km in modalità 100% elettrica o fino a 950 km con un pieno di benzina e una ricarica completa, rende la D9 un’auto ideale per la famiglia, sia negli spostamenti in città che sulle lunghe percorrenze.

Il monovolume è lungo 5,25 metri e vanta la filosofia “comfort 777”: 7 posti adatti agli adulti con 7 trolley e 7 zaini caricabili nel vano bagagli. I sedili della seconda fila, in particolare, sono riscaldati, ventilati e massaggianti e offrono la possibilità di reclinarsi fino a 152 gradi. Un’esperienza a bordo premium con un sistema di comandi vocali personalizzato per ogni occupante. La configurazione a sette posti, con un pratico vano di carico, vanta una serie di tecnologie avanzatissime, tra cui l’impianto audio Devialet e i sedili della seconda fila “a gravità zero” che offrono un comfort di prima classe.

Dati tecnici

Denza per la sua D9 Super Hybrid DM-i, nel ciclo WLTP, dichiara una autonomia di 210 km grazie alla maxi batteria Blade da 58,9 kWh, compatibile con la ricarica FLASH. Con una potenza di 559 kW consente di passare dal 10 al 70% in 5 minuti e di arrivare al 97% in 12 minuti a -30 gradi centigradi. Il propulsore è composto da un 1.5 turbo benzina da 120 CV e da due motori elettrici da 353 CV totali, che offrono la trazione integrale. Scatta da ferma a 100 km/h in 8,6 secondi, mentre la velocità massima è autolimitata a 180 km/h.

La plancia presenta un display centrale anteriore da 15,6″, associato alla strumentazione da 10,25″ e a due schermi da 12,8″ per la seconda fila. Il bagagliaio ha una capacità variabile da 430 a 2.310 litri. L’interno risulta luminoso, grazie a un tetto panoramico in vetro di 1,1 m², completo di tendina parasole elettrica e protezione dai raggi UV al 99%. La D9 è nata per offrire il massimo comfort a tutti i passeggeri, tanto che persino i sedili della terza fila possono essere dotati di riscaldamento e ventilazione, oltre alla regolazione elettrica in quattro direzioni.

Potere della tecnologia

Il monovolume presenta il software DiLink di Denza, il sistema è completamente compatibile con gli aggiornamenti over-the-air e include le funzionalità integrate di Google e Apple CarPlay. I passeggeri rimangono intrattenuti a bordo con ben quattro basi di ricarica wireless per smartphone da 50 W (due nella parte anteriore, due nella seconda fila), cinque porte USB Type-C (una nella parte anteriore, due nella seconda fila, due nella terza fila) e un’ulteriore porta USB Type-A nella parte anteriore.

Stella Li, Vicepresidente Esecutivo di BYD, ha spiegato: “Denza è un marchio focalizzato sulla tecnologia e la D9 DM-i rappresenta un’importante aggiunta alla gamma, che si espande in Europa. Offre un’esperienza di viaggio di prima classe, sia per chi è al volante che per chi siede in terza fila. Crediamo che le tecnologie di connettività all’avanguardia, il comfort dell’abitacolo e l’ampia autonomia del propulsore DM-i rendano la D9 una compagna di viaggio davvero sofisticata: un’ulteriore, superba concretizzazione della filosofia Denza, secondo cui la tecnologia è sinonimo di eleganza”.