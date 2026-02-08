KIA EV5 vs Tesla Model Y, sfida tra SUV elettrici: confronto, versioni e prezzi

KIA EV5 ha fatto il suo debutto da poco sul mercato italiano e abbiamo anche già avuto modo di provarla (qui il nostro test drive). Si tratta di un SUV elettrico che punta molte delle sue carte sullo spazio e sul comfort di viaggio. Modello con cui la casa automobilistica coreana intende ampliare ancora di più la sua presenza all’interno del segmento dei SUV elettrici in Europa, un mercato molto competitivo dove troviamo la Tesla Model Y, vera best seller assoluta. Andiamo quindi a mettere a confronto questi due modelli per scoprire tutte le loro principali caratteristiche.

DIMENSIONI E DESIGN

KIA EV5 misura 4.615 mm lunghezza x 1.875 mm larghezza x 1.715 mm altezza, con un passo di 2.750 mm. Lo spazio per i bagagli? 566 litri ma si può salire a 1.650 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Davanti c’è pure un piccolo frunk da 44 litri. Le forme sono massicce e il look nel suo complesso riprende quello della KIA EV9. Rispetto alla più grande EV9, la nuova EV5 può trasportare a bordo fino a 5 passeggeri e non fino a 7. A listino anche la versione GT-Line che offre al SUV elettrico un look un po’ più sportiveggiante.

Passiamo alla Tesla Model Y che misura 4.797 mm lunghezza x 2.129 mm larghezza x 1.982 mm larghezza x 1.624 mm altezza. Molto ampia la capacità di carico che varia da 822 litri fino a 2.022 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Davanti è presente un frunk da 110 litri. Il design del SUV elettrico americano si caratterizza per la presenza, sul fontale, di una barra luminosa trasversale, un chiaro richiamo al Cybertruck. Sulla versione Standard, quella più essenziale, il look è leggermente differente. Ad esempio, davanti, sparisce la striscia luminosa che collega i due fari.

INTERNI E TECNOLOGIA

Salendo a bordo della nuova KIA EV5, troviamo un abitacolo dallo stile minimalista dove, ovviamente, non manca la tecnologia. La plancia è infatti dominata da un ampio pannello che integra il display da 12,3 pollici della strumentazione, quello da 5 pollici del climatizzatore e quello da 12,3 pollici del sistema infotainment. Ovviamente presenti i supporti ad Apple CarPlay e Android Auto. Ci sono comunque alcuni tasti fisici per gestire il climatizzatore, una scelta utile vista la tendenza di alcuni concorrenti, tra cui proprio Tesla, di ridurre al minimo la presenza dei pulsanti fisici, per concentrare la gestione delle funzioni attraverso l’infotainment.

Tesla Model Y proporne proprio un abitacolo essenziale. Niente strumentazione digitale ma solo un ampio schermo da 16 pollici per il sistema infotainment. Per i passeggeri posteriori c’è un piccolo schermo da 8 pollici. Sulla versione Standard, l’abitacolo è più essenziale. Via tutto il superfluo, compreso il piccolo schermo da 8 pollici posteriore. L’obiettivo della Standard è quello di essere proposta ad un prezzo più basso rinunciando, però, ad alcuni optional.

MOTORI E AUTONOMIA

Per la KIA EV5 è disponibile una sola motorizzazione. Abbiamo quindi un singolo motore elettrico da 160 kW e 295 Nm di coppia che permette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,4 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 165 km/h. Ad alimentare tutto una batteria con una capacità di 81,4 kWh che consente un’autonomia di 505 km secondo il ciclo WLTP.

Moto più strutturata, invece, la gamma della Tesla Model Y. Questo è lo schema della gamma del SUV elettrico americano.

Tesla Model Y Standard : 534 km di autonomia, 201 km/h di velocità massima e 0-100 km/h in 7,2 secondi

: 534 km di autonomia, 201 km/h di velocità massima e 0-100 km/h in 7,2 secondi Tesla Model Y Standard Long Range a trazione posteriore : 657 km di autonomia, 201 km/h di velocità massima e 0-100 km/h in 7,2 secondi

: 657 km di autonomia, 201 km/h di velocità massima e 0-100 km/h in 7,2 secondi Tesla Model Y Premium trazione posteriore : 622 km di autonomia, 201 km/h di velocità massima e 0-100 km/h in 5,6 secondi

: 622 km di autonomia, 201 km/h di velocità massima e 0-100 km/h in 5,6 secondi Tesla Model Y Premium trazione integrale : 600 km di autonomia, 201 km/h di velocità massima e 0 a 100 km/h in 4,8 secondi

: 600 km di autonomia, 201 km/h di velocità massima e 0 a 100 km/h in 4,8 secondi Tesla Model Y Performance trazione integrale: 580 km di autonomia, 250 km/h di velocità massima e 0 a 100 km/h in 3,5 secondi

PREZZI

Quanto costa la nuova KIA EV5 in Italia? Si parte da 44.750 euro. E la Tesla Model Y? Si parte da 39.990 euro.