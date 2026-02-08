Novità Honda 2026, i nuovi modelli in arrivo

Per Honda, il 2026 parte con l’avvio delle consegne di una delle più grandi novità che aveva fatto il suo debutto alcuni mesi fa. Si tratta della nuova Honda Prelude che arriverà nelle concessionarie tra febbraio e marzo. All’inizio di questo nuovo anno partono anche le consegna del (piccolo) restyling di Honda Civic. Entrambi i modelli adottano un powertrain Full Hybrid.

HONDA PRELUDE

Nata nel 1978, si sono succedute da allora 5 generazioni fino all’interruzione della produzione nel 2001. Negli ultimi mesi del 2025 il grande ritorno. La coupé sotto al cofano adotta un motore Full Hybrid derivato da quello della Honda Civic. Abbiamo quindi un powertrain composto da un motore a quattro cilindri aspirato da 2 litri di cilindrata a ciclo Atkinson abbinato ad un sistema ibrido con due motori elettrici che permette di arrivare a disporre di una potenza combinata di 200 CV. Niente prestazioni da supercar ma Honda era sempre stata chiara sulla nuova Prelude (qui la nostra prova) che sarebbe stata una vettura divertente da guidare, senza dimenticarsi della sostenibilità e dell’efficienza.

In ogni caso, non mancano raffinatezze tecniche come la trasmissione Honda S+ Shift con Linear Shift Control. Simile al CVT della Civic, grazie all’elettronica, simula le cambiate per offrire maggiore feeling al volante. Inoltre, Honda ha sfruttato per la Prelude quanto sviluppato su altri modelli sportivi. Per esempio, il telaio è derivato da quello della Type R. I prezzi partono da 50.900 euro.

HONDA CIVIC RESTYLING

Con il restyling, Honda ha ritoccato il look della Civic. Arriva una nuova mascherina anteriore, rivista per rendere il look più sportiveggiante. Finiture in nero lucido, una nuova modanatura dei fari e non manca nemmeno un nuovo paraurti dotato di uno spoiler inferiore in tinta con la carrozzeria. Ci sono pure nuovi cerchi in lega da 18 pollici e nuove colorazioni. Piccole novità anche per l’abitacolo. Tetto interno e montanti neri, oltre a dettagli cromati opachi attorno alle bocchette dell’aria. L’allestimento Advance include ora l’illuminazione ambientale dell’abitacolo e le luci nel vano piedi di serie, mentre già dalla versione Sport è previsto un nuovo volante riscaldabile, nonché il Display digitale multifunzione da 10,2 pollici, che offre grafiche più chiare e una visibilità migliorata. Fin dall’allestimento Elegance, la console centrale sarà dotata di serie del pad per la ricarica wireless degli smartphone.

Nessuna novità, invece, per quanto riguarda il powertrain Full Hybrid. Sotto al cofano troviamo infatti sempre il motore 4 cilindri di 2 litri ibrido in grado di erogare una potenza di sistema pari a 184 CV. I prezzi? Si parte da 37.500 euro.