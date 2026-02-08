Hyundai Tucson 2027 cambia look, stile Santa Fe per la nuova generazione | Foto spia

Continua lo sviluppo della nuova Hyundai Tucson, una delle principali novità che la casa automobilistica punta a lanciare sul mercato europeo entro il 2027. Nuove foto spia mostrano il SUV impegnato sulle strade tedesche durante una sessione di test. La nuova Tucson appare ancora camuffata con teli per nascondere le novità del design ma al di sotto le forme sono oramai quelle definitive e appare chiaro che il nuovo modello presenterà linee più squadrate che richiameranno quelle della Santa Fe.

CAMBIO DI LOOK PER LA NUOVA TUCSON

Per la nuova generazione della Hyundai Tucson ci si aspetta, quindi un cambio di look. Pare che quindi la casa automobilistica abbia scelto di seguire lo stile della Sana Fe che si nota da diversi particolari a partire dalla linea del tetto. Il camuffamento copre quasi del tutto il frontale del SUV ma da quanto visto fino a questo momento, sembra che potrebbe caratterizzarsi per la presenza di una striscia luminosa a tutta larghezza simile a quella che vediamo oggi sulla Hyundai Kona, con i fari principali che invece sono stati spostati più in basso. Chiaramente ne capiremo di più nel corso dei prossimi mesi con l’arrivo di nuove foto spia con un livello di camuffamento inferiore.

Per quanto riguarda l’abitacolo, le nuove foto spia non lo mostrano ma la nuova Hyundai Tucson 2027 dovrebbe essere uno dei primi modelli della casa automobilistica ad essere dotato del nuovo sistema infotainment Pleos basato sulla piattaforma Android Automotive. Insomma, ci saranno diverse novità su fronte della tecnologia. Non ci sono dettagli particolari per quanto riguarda le motorizzazioni della nuova Hyundai Tucson 2027. Possiamo comunque facilmente immaginare che sotto al cofano troveremo motorizzazioni endotermiche ed ibride. Inoltre, non dovrebbe nemmeno mancare anche il Plug-in. Ci sono voci che parlano anche di una Tucson N con look più sportivo e una motorizzazione più performante di quelle disponibili sulle altre versioni del SUV. Tucson è un modello molto importante per i piani di Hyundai e quindi non rimane che attendere novità sullo sviluppo e sul suo debutto ufficiale.