Nissan, il 2026 parte bene in Italia grazie alla spinta della Qashqai

Per Nissan, gennaio 2026 parte bene in Italia con volumi di vendita superiori alle 3.600 unità, in crescita del 6% rispetto allo stesso mese del 2025, e una quota di mercato che raggiunge il 2,3%. Questo risultato positivo è stato possibile soprattutto grazie alle vendite della Qashqai, che con 2.160 unità ha messo a segno una crescita del 49% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, andando a posizionarsi al secondo posto tra i C-SUV e al settimo posto fra gli ibridi più venduti in Italia.

In particolare, i clienti stanno apprezzando la versione con il powertrain e‑POWER, che rappresenta il 60% delle vendite del SUV. L’arrivo della terza generazione di questa tecnologia (qui la nostra prova), lanciata a novembre 2025, ha dato un’ulteriore spinta alle vendite del crossover. Infatti, da novembre 2025 a gennaio 2026, i contratti di Qashqai e‑POWER sono cresciuti del 42% rispetto a quelli della generazione precedente.

NUOVO E-POWER

La nuova generazione del sistema e-POWER offre non solo maggiore potenza ma pure più efficienza. Il powertrain è stato completamente riprogettato con l’obiettivo di ottenere meno consumi, minori emissioni e una guida ancora più silenziosa. La potenza del motore elettrico è cresciuta di 11 kW rispetto alla versione precedente e arriva così a 151 kW (205 CV). La capacità della batteria è rimasta sempre di 2,1 kWh. Con funzione di generatore troviamo un motore benzina tre cilindri turbo da 1,5 litri che però adesso è tutto nuovo ed esclusivamente dedicato all’applicazione e-POWER. Grazie al lavoro di sviluppo svolto da Nissan, il crossover è in grado di offrire un’autonomia superiore ai 1.200 km con consumi fino a 4,5 litri per 100 km (WLTP). Le emissioni di CO2 sono passate da 116 g/km a 102 g/km. Le caratteristiche chiave della terza generazione del sistema e-POWER della Nissan Qashqai si possono riassumere così:

I consumi si riducono del 12%, ora pari a 4.5 l/100km (ciclo WLTP), e si percorrono fino a 22,2 km/l.

L’autonomia cresce del 13%, oltre 1.200 km con un pieno da 55 litri (ciclo WLTP).

Le emissioni di CO2 si riducono del 12% e passano da 116 g/km a 102 g/km.

La rumorosità dell’abitacolo si riduce di 5.6 dB e raggiunge i livelli di un EV.

La potenza in modalità Sport cresce di 15CV e raggiunge il valore di 205CV.

Gli intervalli di manutenzione passano da 15.000 a 20.000 km, riducendo i costi di esercizio della vettura.

Quanto costa Nissan Qashqai in Italia? Si parte dai 32.600 euro della motorizzazione Mild Hybrid ma per mettere le mani sul modello con la tecnologia e-POWER ci vogliono almeno 38.100 euro.