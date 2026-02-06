Novità Hyundai, 5 nuovi modelli per conquistare l'Europa: si parte con la IONIQ 3 ad aprile

Hyundai ha un programma molto ambizioso per l’Europa per poter arrivare a crescere ulteriormente in questo mercato. La nuova offensiva prevede il lancio di 5 nuovi modelli entro il 2027. Si partirà già da aprile con il debutto della nuova Hyundai IONIQ 3 di cui abbiamo scritto diverse volte negli ultimi tempi. Dunque, quali sono le novità in arrivo?

LA HYUNDAI IONIQ 3 DEBUTTA A MILANO

La nuova compatta elettrica di cui abbiamo già visto diverse foto spia sarà portata al debutto tra un paio di mesi e precisamente ad aprile. La nuova Hyundai IONIQ 3 sarà svelata in Italia durante la Milano Design Week. La produzione dovrebbe iniziare a fine estate nello stabilimento Hyundai di Izmit, in Turchia, e colmerà il vuoto tra la piccola Inster e la IONIQ 5. Si tratterà di una segmento B ma grazie all’utilizzo della piattaforma E-GMP specifica per le auto elettriche, lo spazio all’interno dell’abitacolo sarà simile a quello della Hyundai i30. Grazie a questo nuovo modello, la casa automobilistica completerà la sua gamma di elettriche che spazia dalle citycar fino alle monovolume (ricordiamo che la Staria elettrica è stata svelata da poco).

LE ALTRE NOVITÀ IN ARRIVO: NUOVA BAYON E TANTO ALTRO

Più avanti nel corso dell’anno arriverà anche la nuova Hyundai Tucson. Foto spia ne abbiamo già viste e pare che per il nuovo SUV sia in arrivo uno stile diverso, con forme più squadrate. La nuova Tucson disporrà di nuove motorizzazioni ibride. All’inizio del 2027 dovrebbe essere svelata la nuova generazione della Bayon. Look rivisto, migliore qualità degli interni e soprattutto solo motori benzina elettrificati. Sempre il prossimo anno sarà la Hyundai i20 a rinnovarsi e anche lei disporrà di motorizzazioni ibride. Sarà costruita nello stesso stabilimento turco della IONIQ 3. La quita novità dovrebbe essere o la nuova i30 su cui Hyundai sta lavorando o la nuova Kona di cui si sono già viste girare in rete alcune primissime foto spia di recente. Insomma, tante novità in arrivo da parte di Hyundai per poter continuare a competere e a crescere in un mercato europeo sempre più complesso dove i marchi cinesi stanno diventando sempre più competitivi.